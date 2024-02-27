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بلدية غزة: الاحتلال تعمّد تدمير حدائق البلدية وقتْل أكثر من 100 حيوان جوعًا وعطشًا

27 فبراير 2024 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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قالت بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال "الإسرائيلي" دمر حديقة الحيوانات في حي الزيتون شرق مدينة غزة وتسبب بموت الحيوانات جوعًا بعد منعه طواقم البلدية من الوصول إليهم. 

وأوضحت البلدية في تصريح صحفي، أن الحديقة تبلغ نحو 4 دونمات وتضم مايقارب 100 من الحيوانات المختلفة مثل الأسد والقرد والكلاب الهجينة والذئاب وأنواع مختلفة من طيور الزينة، بالإضافة إلى ألعاب للأطفال وجلسات للزوار، ومبنى إدارة الحدائق والأسوار.

وأكدت أنّ الاحتلال دمّر حديقة الحيوانات بشكل متعمّد، وتسبب بموت الحيوانات جوعًا، بعد منعه وصول طواقم البلدية إلى الحديقة. كما أصاب اثنين من العاملين في الحديقة حاولا الوصول إليها في بداية العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت البلدية: "إن الاحتلال الذي يمنع وصول الغذاء للمدنيين في قطاع غزة، منع وصول الطعام الخاص بالحيوانات للحديقة مما تسبب بموتها جوعًا في خرق كبير لأبسط قواعد القانون الدولي".

ودعتْ البلدية منظمة البيئة العالمية والمنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل وإدانة جرائم الاحتلال بحق البيئة وإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال من مرافق بيئية وحماية الأشجار والحيوانات وتوفير الطعام والماء لهما.

#بلدية غزة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حديقة الحيوانات

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