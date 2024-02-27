فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب11 مجزرةً جديدةً خلال ساعات وحصيلة الشهداء اقتربت من 30 ألفًا

برشقة صاروخية "كبيرة".. حزب الله يقصف قاعدة "إسرائيلية" مهمة في الجليل الأعلى

تخللها اشتباكات "مسلّحة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

أبرز تطورات اليوم الـ 144 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة

ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة

غرب ضد الغرب.. من الاحتجاجات إلى محكمة العدل الدولية

استطلاع: %55 من الشركات البريطانية تتأثّر بالعمليات اليمنية في البحر الأحمر

منظمات حقوقية: "إسرائيل" تتحدى حكم "العدل الدولية" بعرقلة وصول المساعدات لغزة

هنية: العدو يماطل بالاستجابة لمسار المفاوضات ولن يكون الوقت مفتوحًا

في اليوم الـ 143.. استمرار للمجازر الوحشية بغزة واقتراب عدد الشهداء من الـ 30 ألفًا

في اليوم الـ144 من الحرب الصهيونية على غزة

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب11 مجزرةً جديدةً خلال ساعات وحصيلة الشهداء اقتربت من 30 ألفًا

27 فبراير 2024 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
...

 

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 144 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرة  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدًا و 172 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29878 شهيدًا، و 70215 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.
 

#وزارة الصحة #الحرب على غزة #شهداء وجرحى #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة