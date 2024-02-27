تخللها اشتباكات "مسلّحة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات، أدّت إلى إصابة عدد من المواطنين.

وفي متابعة فلسطين أون لاين، لعمليات الاقتحام التي يشنّها الاحتلال الصهيوني بشكل يومي في الضفة الغربية، فقد واصل الاحتلال منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم اقتحامه ومداهمته لبلدات الضفة، وسط حملات اعتقال واسعة طالت 9 مواطنين من مختلف المدن.

في طوباس، شنّت قوات الاحتلال عملية اقتحام في ساعات منتصف الليلة الماضية، على مخيم الفارعة جنوبي المدينة، برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين والقوات المُقتحمة للمخيم، سُمع خلالها انفجارات كبيرة، ناتجة عن عبوات ناسفة ألقاها المقاومون في طريق الاليات العسكرية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص بشكل كثيف ومتواصل صوب الشبان الثائر، ما أدّى إلى ارتقاء الشاب أسامة الزلطة "31 عامًا" عقب إصابته برصاصة مباشرة في الصدر، والشاب محمد بيادسة "32 عامًا" الذي ارتقى متأثرًا بإصابته الخطيرة في الرأس.

وبعد ساعات، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية مدينة طوباس برفقة 3 جرافات، ونفذت أعمال تخريب وتدمير للبنية التحتية والطرقات.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، تخللها إطلاق رصاص كثيف ومباشر من قبل الجنود، ما أدّى إلى ارتقاء قائد كتيبة طوباس الشاب أحمد دراغمة "26 عامًا" بعد إصابته بجراح حرجة بالصدر والرقبة والرأس.



واعتقلت قوات الاحتلال المواطن موفق عربي أبو دواس، بعد مداهمة منزله في المدينة، للضغط على نجله بتسليم نفسه.

في نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت فوريك شرقي المدينة، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص، ما أدّى إلى إصابة شاب إصابةً مباشرة في الصدر، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "الصلاج" في قرية كفر قليل جنوبي المدينة، واعتقلت الشاب سليمان الصلاج، بعد تفتيش منزله وتخريبه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في مدينة نابلس، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت عددًا من الشبان.

وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى حي المخفية، وحاصرت منزل الأسير المحرروالجريح براء ازحيمان، واعتدت عليه وعلى والده المسن، واعتقلته وسط تهديد ووعيد لأفراد عائلته.

و اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات المقتحمة للحي، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز بشكل كثيف، ما أدّى إلى إصابة شاب بقنبلة غاز في الرأس و8 حالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في حي رفيديا، واعتقلوا الشاب زيد شقّو.

واعتقلت قوات الاحتلال، في ساعات الفجر، الشاب عنان الصايغ، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته، من منطقة الجبل الشمالي.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالي المدينة، وشنّت حملات دهم لعدد من المنازل، واعتقلت 4 مواطنين، وهم: الشاب أنس الحطاب ووالده، والشاب ريان دلايشة ووالده.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها وخربت بمحتوياتها.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرقي المدينة، وداهمت عدة أحياء، وانسحبت منها، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال للمواطنين.