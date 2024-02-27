في يومها الـ 144.. التّطورات الميدانية "الأخيرة" للحرب الصهيونية على قطاع غزة

واصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 144 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها ضدّ الأطفال والنساء والمرضى في قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر والجرائم، ومخلفًّا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتعذيب إلّا وقد مارسه على أبناء شعبنا، بدءًا من حرب "التطهير العرقي" وصولًا إلى حرب "التجويع" التي يشنّها على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة.

وفي متابعة آخر إحصائيات الحرب الصهيونية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدًا و 172 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29878 شهيدًا، و 70215 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية:

في رفح، ودّعت المدينة صباح اليوم 8 شهداء من عائلة "الزطمة"، ارتقوا جرّاء قصف الاحتلال بيتهم في محيط مستشفى الكويت وسط المدينة.

كما تمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثماني شهيدين طفلين ارتقيا في قصف مدفعي استهدف بلدة الشوكة شرقي المدينة.

في خان يونس، أكدت مصادر طبية أن 7 شهداء وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد انتشالهم من منطقة عبسان شرقي المدينة.

واستشهدت صباح اليوم طفلة برصاص قناصة الاحتلال في منطقة المواصي غربي المدينة.

وأفادت مصادر صحفية بانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من حي آل قديح ببلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

كما استهدفت الطائرات الحربية المناطق الشمالية الغربية للمدينة.

وفي ظهر اليوم، استهدفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين، أثناء محاولتهم انتشال شهداء في منطقة عبسان الكبيرة.

في المحافظة الوسطى، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات.

كما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه المناطق الغربية من دير البلح.

في غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل متواصل تجاه الأهالي الذين كانوا ينتظرون المساعدات على شارع البحر غربي مدينة غزة.

وفيما يلي رصد ومتابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في رفح، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي البرازيل جنوبي المدينة.

كما ارتكبت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مجزرةً جديدة بحق عائلة "الزطمة" بعد استهداف منزلهم بمحيط مستشفى الكويت وسط المدينة، ما أدّى إلى ارتقاء 8 شهداء وإصابة آخرين.

وفي فجر اليوم، استهدفت زوارق الاحتلال الحربية المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة.

في دير البلح، شنّت طائرات الاحتلال، في ساعات الفجر، عدة غارات على المدينة وسط قطاع غزة.

في النصيرات، استهدفت مدفعية الاحتلال منطقتي المغراقة شمالي المخيم، كما واصلت قصفها العنيف على منطقة جحر الديك، منذ ساعات الليل حتى الفجر.

كما واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المناطق الشرقية للمدينة.

في غزة وشمالها، شنت الطائرات الحربية ثلاث غارات متتالية على أحياء الدرج والزيتون والصبرة بمدينة غزة.

وفي صباح اليوم، أطلقت مدفعية الاحتلال القذائف والقنابل الدخانية في محيط منطقة مستوصف الزيتون ومفترق حبيب جنوب حي الزيتون شرقي المدينة.



