أبرز تطورات اليوم الـ 144 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة

واصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 144 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها ضدّ الأطفال والنساء والمرضى في قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر والجرائم، ومخلفًّا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتعذيب إلّا وقد مارسه على أبناء شعبنا، بدءًا من حرب "التطهير العرقي" وصولًا إلى حرب "التجويع" التي يشنّها على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة.

وفي متابعة آخر إحصائيات الحرب الصهيونية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدًا و 164 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29782 شهيدًا، و 70043 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي رصد ومتابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية لليوم الـ 144 من الحرب الصهيونية على قطاع عزة:

في رفح، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي البرازيل جنوبي المدينة.

كما ارتكبت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مجزرةً جديدة بحق عائلة "الزطمة" بعد استهداف منزلهم بمحيط مستشفى الكويت وسط المدينة، ما أدّى إلى ارتقاء 8 شهداء وإصابة آخرين.

وفي فجر اليوم، استهدفت زوارق الاحتلال الحربية المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة.

في دير البلح، شنّت طائرات الاحتلال، في ساعات الفجر، عدة غارات على المدينة وسط قطاع غزة.

في النصيرات، استهدفت مدفعية الاحتلال منطقتي المغراقة شمالي المخيم، كما واصلت قصفها العنيف على منطقة جحر الديك، منذ ساعات الليل حتى الفجر.

كما واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المناطق الشرقية للمدينة.

في غزة وشمالها، شنت الطائرات الحربية ثلاث غارات متتالية على أحياء الدرج والزيتون والصبرة بمدينة غزة.

وفي صباح اليوم، أطلقت مدفعية الاحتلال القذائف والقنابل الدخانية في محيط منطقة مستوصف الزيتون ومفترق حبيب جنوب حي الزيتون شرقي المدينة.



