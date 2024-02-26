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وفاة طيار أمريكي أضرم النار بنفسه "تنديدًا بالإبادة الجماعية" في غزة

26 فبراير 2024 . الساعة 17:32 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت شرطة واشنطن، اليوم الغثنين، وفاة العسكري الأمريكي الذي أضرم النار بنفسه أمام السفارة الإسرائيلية "تنديدًا بالإبادة الجماعية" في غزة.

وقالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية، في بيان، الاثنين، إن العسكري في القوات الجوية الأمريكية آرون بوشنل (25 عامًا)، فارق الحياة بعد إضرامه النار بنفسه، وإصابته بجروح بليغة.

وتوجه بوشنل نحو سفارة الاحتلال في واشنطن، أمس الأحد، ولدى وصوله سكب بنزينًا على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ "الحرية لفلسطين" مرارا وتكرارا حتى توقف عن التنفس.

وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنل أمام السفارة: "سأنظم احتجاجًا عنيفًا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرًا بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".

وأظهرت المشاهد أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل "هل يمكنني مساعدتك؟" و"استلق على الأرض"، فيما يقول الشرطي الآخر "نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسًا".

المصدر / وكالات
#غزة

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