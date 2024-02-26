عن أنفاق غزة.. قناة عبرية: هكذا شُيّدت أكبر مدينة تحت الأرض بالعالم

غزة - فلسطين أون لاين

قالت القناة الـ 12 العبرية، اليوم الإثنين، رغم معرفة "إسرائيل" بعمليات بناء الأنفاق في قطاع غزة منذ سنوات، لم تتقدم بشكل ملحوظ في تطوير نظرية حربية لقتال الأنفاق، وكان التدريب على حرب الأنفاق مقتصرًا على وحدات متخصصة في الجيش الإسرائيلي.

وبحسب القناة العبرية، كما أنها لم تكن على علم ببعض التطورات التي أدخلتها حماس على أنفاقها، مثل أبواب الدفع، التي لم تكن مستعدة لها بإجراءات مضادة متقدمة.

وأوضح تقرير بثته، القناة العبرية، أن الأنفاق الاستراتيجية أسفل قطاع غزة مدينة حقيقية، فهي متوغلة في العمق، ومجهزة للبقاء لفترات طويلة تحت الأرض، كما أنها هي بمثابة مراكز قيادة، وتوفر أماكن للاختباء من قوات الجيش الإسرائيلي، ويمكن استخدامها أيضًا لاحتجاز الرهائن.

واستعرض التقرير الذي بثته القناة العبرية، مراحل تطور بناء الأنفاق في قطاع غزة، والتي بدأت قبل 25 عامًا

بدأ بناء الأنفاق منذ 25 عامًا. وأول نفق تم اكتشافه كان على حدود غزة مع مصر، وكان لتهريب الأسلحة. وكانت هذه الأنفاق تعبر الحدود أسفل "محور فيلادلفيا" الذي كان تحت سيطرة "إسرائيل"، وأُنشئ لمنع هذا التهريب.

حتى اليوم، بعد مرور أكثر من 20 عامًا، تدرس "إسرائيل" العودة إلى العمل على نفس المحور، ولأجل الهدف ذاته.

أوائل الألفينات- الأنفاق المتفجرة

عام 2001، وقع هجوم خطير على موقع مراقبة أصيب خلاله ثلاثة جنود جراء انفجار عبوة ناسفة. وكانت هذه المرحلة الثانية لتطور الأنفاق، وكانت تتطور أيضاً تحت السيطرة الإسرائيلية في غزة.

خلال هذه المرحلة، حُفرت أنفاق متفجرة تصل إلى مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، لتفجيرها من الأسفل، وألحقت هذه الأنفاق المتفجرة خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي.

2004- الأنفاق الهجومية

تطور بناء الأنفاق لتصبح أنفاقاً هجومية. فمثلاً، نُفذ هجوم ناقلة الجنود المدرعة على "محور فيلادلفيا"، الذي قُتل خلاله سبعة جنود، عبر الأنفاق.

نتج عن هذا الحادث أول عملية لمواجهة تهديد الأنفاق، وكان الحل الذي توصلت إليه "إسرائيل" في السابق بناء حاجز كبير تحت الأرض لكن عمقه كان لا يتجاوز 4 أمتار بسبب قيود الميزانية، ولم يكن مجديًا.

2005- الأنفاق الجديدة بعد خروج إسرائيل من غزة

تطورت الأنفاق لتعبر إلى داخل "إسرائيل" لشن هجمات مفاجئة و"احتجاز الرهائن". وعام 2006، نُفذت عبر الأنفاق عملية اختطاف الجندي جلعاد شاليط، الذي أُطلق سراحه بعدها بخمس سنوات.

2007- أنفاق لفك الحصار

حين فرضت "إسرائيل" حصارًا على قطاع غزة في أعقاب صعود حماس إلى السلطة عام 2007، ظهرت عقبة جديدة: حُفرت آلاف الأنفاق لتهريب البضائع إلى غزة من مصر. واستُخدمت هذه الأنفاق لنقل مختلف الأغراض مثل الماشية والسيارات دون أي عوائق.

2008- عملية "الرصاص المصبوب"، ونقطة التحول الاستراتيجي لحماس

استهدفت عملية الرصاص المصبوب قدرة حماس على تسليح نفسها من خلال الأنفاق. وبعد هذه العملية واختطاف جلعاد شاليط، ركزت حماس على تطوير استراتيجية حربية تجمع بين التكتيكات فوق الأرض وتحتها، وإنشاء شبكة دفاع وهجوم باستخدام الأنفاق.

2014- عملية الجرف الصامد

خلال عملية الجرف الصامد، أدركت "إسرائيل" حجم الأنفاق الموجودة أسفل حدودها مع غزة؛ ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى شن عمليات برية في القطاع. وخططت حماس لشنّ هجمات داخل "إسرائيل" باستخدام هذه الأنفاق، لكنها أُحبطت.

واستخدم مقاتلو جفعاتي منافيخ لنشر الدخان داخل النفق، وبالتالي اكتشاف مداخله والأنفاق المتفرعة منه.

وانتقد تقرير مراقب الدولة عن عملية الجرف الصامد القادة لعدم إعطائهم الأولوية لتهديدات الأنفاق، وشدد على الحاجة إلى خطط عملياتية للتخلص منها بشكل فعال.

2017-2021 – بناء "الحاجز الأمني" على حدود غزة

بعد عملية الجرف الصامد، واصلت "إسرائيل" اكتشاف المزيد من الأنفاق حتى عام 2017. ومع إدراكها لاستمرار حفر الأنفاق، قررت بناء حاجز لمنع دخول الأنفاق إلى أراضيها. وفي حين أن هذا الجدار ربما نجح في سد الأنفاق الخارجية المؤدية إلى "إسرائيل"، كان إشارة أيضاً إلى أن "إسرائيل" لم تكن تفكر في العودة إلى غزة، لتترك وراءها شبكة أنفاق معقدة.

ومع تراجع التهديد المباشر المتمثل في التسلل عبر الأنفاق، بدا أن "إسرائيل" فقدت اهتمامها بحل مشكلة الأنفاق التكتيكية والاستراتيجية الموجودة تحت غزة.

2021- قصف "الأنفاق" في عملية "حارس الأسوار، وعلامات استفهام

خلال هذه العملية، تحدث الجيش الإسرائيلي بثقة عن تدمير أنفاق حماس من الجو، لكن هذا النهج أثار تساؤلات في ضوء العمليات السابقة مثل الجرف الصامد حين لم يحقق القصف الجوي للأنفاق سوى نجاح محدود.

رغم التحسن في دقة استهداف الأنفاق، ثارت تساؤلات عن فعالية الغارات الجوية على الأنفاق. وحرصت حماس على التأكيد بفخر على الفجوة بين التصريحات الإسرائيلية والواقع على الأرض وأن الأنفاق لم تتضرر.

2024- حرب "السيوف الحديدية"

وبعد عامين، استيقظت "إسرائيل" على مفاجآت كثيرة مروّعة في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ووصفت تصريحات خلال الحرب هذه الأنفاق بأنها استراتيجية، وتُستخدم لإيواء "الرهائن"، وأنها المخبأ الرئيسي لزعماء مثل يحيى السنوار، وأنها شبكة معقدة استُثمرت بها مبالغ هائلة. ورغم كل هذه التصريحات، فحجم هذه الأنفاق لا يزال مفاجئًا.

وفي السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" -نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- إن نحو 80% من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لا تزال سليمة، ذلك بعد أسابيع من محاولات تدميرها من قبل "إسرائيل".

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن المسؤولين في واشنطن و"تل أبيب" يواجهون صعوبة في إجراء تقييم دقيق لمستوى تدمير شبكة الأنفاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم قدرتهم على تحديد مساحة وامتداد هذه الأنفاق تحت الأرض بدقة.

ويقدر المسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل أن ما بين 20% و40% فقط من أنفاق حماس قد تضررت أو أصبحت غير صالحة للعمل، معظمها شمال غزة.

المصدر / عربي بوست