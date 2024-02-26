هنية خلال لقائه مع الأمير القطري لبحث وقف العدوان: لن يكون الوقت مفتوحًا أمام مماطلة الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، صباح اليوم الإثنين، مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المكتب الإعلامي لهنية، قد استعرض الجانبان التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة سبل وقف العدوان على قطاع غزة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأكد هنية، على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنين العزل، كما شرح بشكل موسع حرب التجويع الإجرامية، وما يترتب على ذلك من كارثه إنسانية لم يسبق لها مثيل، خصوصا في مدينة غزة وشمال القطاع في سياق حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا.

وشدد رئيس الحركة، أن العدو يستخدم المعاناة لحرمان شعبنا من تحقيق طموحاته في الحرية والخلاص من الاحتلال والحصار، مشيراً إلى أن وقف حرب التجويع يحظي بأعلى درجات الاهتمام ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، ولن نسمح للعدو استخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة.

واشار هنية، إلى أن حماس استجابت لجهود الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عالية، ولكنها ترى أن الاحتلال يماطل وهو ما لن تقبله حماس بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحًا أمام ذلك.

ونقلت مصادر إعلامية، أن محادثات صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين استؤنفت أمس الأحد في الدوحة وستعقبها جولة أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومن حركة حماس.

وسيصل أمير قطر إلى باريس لإجراء المحادثات غدًا الثلاثاء، في ما قالت الرئاسة الفرنسية إنها أول زيارة رسمية بالكامل من قطر منذ (15 عامًا).

ومن الجانب الأخر، من المقرر أن يتوجه وفد (إسرائيلي) إلى قطر، اليوم الاثنين، لاستكمال المحادثات بشأن صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة بغزة، وسط تفاؤل "إسرائيلي" حذر وتخوف من إفشال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الصفقة بسبب مطالبه المتزايدة ومن بينها إبعاد كبار الأسرى الفلسطينيين، الذين قد تشملهم الصفقة المتوقّعة، إلى قطر وتركيا ودول أخرى.

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