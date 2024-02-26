فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منظمات حقوقية: "إسرائيل" تتحدى حكم "العدل الدولية" بعرقلة وصول المساعدات لغزة

منذ قرار "العدل الدولية".. الإعلام الحكومي: 3525 شهيدًا في 375 مجزرة ارتكبها الاحتلال بغزة

في اليوم الـ 143.. استمرار للمجازر الوحشية بغزة واقتراب عدد الشهداء من الـ 30 ألفًا

روايته تنافس على "البوكر".. تحريض "إسرائيلي" ضد الأسير باسم خندقجي

وفاة طيار أمريكي أضرم النار بنفسه "تنديدًا بالإبادة الجماعية" في غزة

فشل "استخباري إسرائيلي" جديد قُبيل عملية "طوفان الأقصى" بساعات

هنية: العدو يماطل بالاستجابة لمسار المفاوضات ولن يكون الوقت مفتوحًا

"الأونروا": المساعدات والإمدادات الداخلة إلى غزة انخفضت بنسبة 50%

ضربة استباقية

7255 معتقلًا فلسطينيًا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

هنية: العدو يماطل بالاستجابة لمسار المفاوضات ولن يكون الوقت مفتوحًا

26 فبراير 2024 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
...
إسماعيل-هنية.webp
غزة - فلسطين أون لاين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، أنّ حماس استجابت لجهود الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عالية، لكنها ترى أن الاحتلال يماطل وهو ما لن تقبله حماس بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحًا أمام ذلك.

وقال هنية، خلال لقائه مع الأمير القطري بالدوحة اليوم الإثنين، إنّ "العدو يستخدم المعاناة لحرمان شعبنا من تحقيق طموحاته في الحرية والخلاص من الاحتلال والحصار، مشددًا على أن وقف حرب التجويع يحظي بأعلى درجات الاهتمام لدى الحركة، ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، ولن نسمح للعدو استخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة.

وأكد هنية، على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنين العزل، كما شرح بشكل موسع حرب التجويع الإجرامية، وما يترتب على ذلك من كارثه إنسانية لم يسبق لها مثيل، خصوصًا في مدينة غزة وشمال القطاع في سياق حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بغزة.

والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، صباح اليوم الإثنين، مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المكتب الإعلامي لهنية، قد استعرض الجانبان التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة سبل وقف العدوان على قطاع غزة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

 

.

 

#حماس #غزة #قطر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة