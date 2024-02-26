هنية: العدو يماطل بالاستجابة لمسار المفاوضات ولن يكون الوقت مفتوحًا

غزة - فلسطين أون لاين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، أنّ حماس استجابت لجهود الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عالية، لكنها ترى أن الاحتلال يماطل وهو ما لن تقبله حماس بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحًا أمام ذلك.

وقال هنية، خلال لقائه مع الأمير القطري بالدوحة اليوم الإثنين، إنّ "العدو يستخدم المعاناة لحرمان شعبنا من تحقيق طموحاته في الحرية والخلاص من الاحتلال والحصار، مشددًا على أن وقف حرب التجويع يحظي بأعلى درجات الاهتمام لدى الحركة، ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، ولن نسمح للعدو استخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة.

وأكد هنية، على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنين العزل، كما شرح بشكل موسع حرب التجويع الإجرامية، وما يترتب على ذلك من كارثه إنسانية لم يسبق لها مثيل، خصوصًا في مدينة غزة وشمال القطاع في سياق حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بغزة.

والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، صباح اليوم الإثنين، مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المكتب الإعلامي لهنية، قد استعرض الجانبان التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة سبل وقف العدوان على قطاع غزة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

.