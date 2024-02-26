"الأونروا": المساعدات والإمدادات الداخلة إلى غزة انخفضت بنسبة 50%

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، أن تواصل القتال، وخصوصاً في شمال غزة ودير البلح وخان يونس، يزيد ارتفاع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية.

وأضافت "الأونروا" في بيانٍ اليوم الإثنين، أن المساعدات الواردة "قليلة للغاية، والإمدادات الداخلة إلى غزة انخفضت بنسبة 50%" مقارنةً بشهر كانون الثاني/يناير، مؤكداً أنه كان من الواجب أن تزيد المساعدات، لا أن تنخفض، "لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً يائسة".

وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، الماضي تعليق تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة مؤقتاً، إلى حين تهيئة الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.

وقال البرنامج، في بيان، إنّ "قرار وقف عمليات التسليم إلى شمالي القطاع يعني أنّ الحالة هناك ستتدهور أكثر، وأنّ مزيداً من الناس سيموتون من الجوع".

وأضاف أنّ البرنامج "سيبحث عن سبل إلى استئناف عمليات التسليم بطريقة مسؤولة في أقرب وقت ممكن"، موضحاً أنّ هناك "حاجة ماسة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدات لشمالي القطاع من أجل تجنب وقوع كارثة".

وأكّد البيان انزلاق غزة بشكل سريع نحو الجوع والمرض، بحيث أصبح توفير الغذاء والمياه الآمنة أمراً نادراً، فضلاً عن انتشار الأمراض، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سوء التغذية الحاد.