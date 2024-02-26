بلدية غزة: الاحتلال تعمّد تدمير منظومة الحوسبة والاتصالات الخاصة بالبلدية

أكدت بلدية غزة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الصهيوني دمّر منظومة الحوسبة والاتصالات والتحكم الخاصة بالبلدية، جرّاء استهدافه المباشر والمتعمد لمباني البلدية في المقر الرئيس ومقار البلدية الأخرى.

وقالت البلدية في تصريح صحفي، "إنّ عدد المرافق التي دمّرها واستهدفها الاحتلال والخاصة بمنظومة الحاسوب والاتصالات بلغت 6 مرافق، وتضم: سيرفر ومركزية الحاسوب، و80 جهاز كمبيوتر ( لاب توب) و 100 حاسوب مكتبي، وكوابل فايبر خاصة بشبكة الإنترنت والاتصالات، وسنترال الاتصالات الداخلية والخارجية، وغرفة التحكم الخاصة بآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، وشبكات الحاسوب والاتصالات الداخلية".

وأوضحت أنّ تدمير الاحتلال لهذه المرافق ألحق أضرارًا كبيرة في منظومة عمل البلدية"

وأشارت البلدية إلى أن هذا الاستهداف يعتبر محاولة متعمّدة لنشر الفوضى وتسريب المعلومات والبيانات الخاصة بالبلدية والمواطنين.

ودعتْ بلدية غزة كافة المنظمات الدولية للإسراع والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مرافق مدنية وإنسانية وخدماتية.

وطالبت بضرورة تمكين البلدية من توفير الخدمات الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، ويمنع الاحتلال المواطنين من الحصول عليها من خلال تدمير المرافق الحيوية ومنع وصول الوقود والمعدات اللازمة للعمل.