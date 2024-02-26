لازاريني يُحذّر: دعواتنا في إرسال المساعدات للشمّال لقيت "آذانًا صمّاء"

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أنه يمكن تجنب المجاعة في قطاع غزة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية.

وقال لازاريني في تغريدة له عبر منصة "إكس": "تم رفض دعواتنا لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة".

وتابع: "لقد لقيت دعوتنا ولقيت آذانًا صماء".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ فرق الأونروا تمكنت آخر مرة من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

وحّذر لازاريني من خطورة المجاعة التي يعاني منها السكان شمالي قطاع غزة.

وطالب بضرورة العمل على صول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وفي أقرب وقت ممكن.

وأوضح لازاريني أنه يمكن تجنب المجاعة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية من ناحية، وتم السماح بدخول المزيد من قوافل الغذاء إلى شمال غزة بشكل منتظم من ناحية أخرى.

يُذكر أن الاحتلال الصهيوني رفض وصول 51 % من البعثات التي خططت لها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني لإيصال المعونات وإجراء تقييمات إلى مناطق شمالي القطاع.

ويُشار إلى أن ما يقارب 700 ألف مواطن في مدينة غزة وشمالها يعيشون مجاعة "حقيقية" جرّاء منع الاحتلال الصهيوني وصول شاحنات المساعدات والأغذية إلى تلك المناطق، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء عدد من الأطفال والمسنيين نتيجة الجوع الشديد.