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حرب "الإبادة الجماعية" في غزة

10 مجازر خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء تتجاوز 29 ألفًا

26 فبراير 2024 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدًا و 164 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29782 شهيدًا، و 70043 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

 

#الحرب على غزة #شهداء وجرحى #طوفان الأقصى

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