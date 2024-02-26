أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، أن مقاوميها تمكّنوا من تفجيرعبودة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيان لها، أنّ مجاهديها تمكنوا من تفجيرعبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جنديًا داخل أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي عملية منفصلة، قالت كتائب القسام: "إنّ مجاهديها دمّروا دبابةً صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وفي بيان عسكري ثالث، أعلنت كتائب القسام، ظهر اليوم، عن تمكّن مجاهديها من استهداف قوة "إسرائيلية" مكونة من 4 جنود بقذيفة مضادة للأفراد".

وأوضحت القسام أنّها أجهزت على جميع أفراد القوة من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي مساء أمس الأحد، بثّت كتائب القسام مشاهد من المعارك الضارية التي تخوضها مع جيش الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف عدد من الجنود "الإسرائيليين" بقذيفة مضادة للأفراد والتحصينات، علاوةً على استهداف عدة آليات عسكرية بقذائف مضادة للدروع، وتفجير عبوات برميلية في تجمع لآليات الاحتلال.



