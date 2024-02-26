فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بين قتيل وجريح.. كتائب القسّام "تُجهز" على 15 جنديًا صهيونيًا شرقي خان يونس

انتهاكات "متواصلة".. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

مُتأثرًا بجراحه "الخطيرة".. استشهاد الشاب ماجد نبهان من مخيم جنين

بجروح "خطيرة".. الاحتلال يعترف بإصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة

في اليوم الـ 143.. آخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

مرضى الكلى.. من أسرّة الغسيل لثلاجات الموتى

الجوع" ينخر بطون 400 ألف مواطن شمال قطاع غزة

اليوم الـ 142.. مجازر جديدة بغزة وأوضاع "كارثية للغاية" في شمالي القطاع

حماس: نتنياهو يرفض المفاتيح الأساسية لنجاح المفاوضات

تحليلات "إسرائيلية": مخطط نتنياهو لـ"اليوم التالي" وهم غير قابل للتطبيق

بين قتيل وجريح.. كتائب القسّام "تُجهز" على 15 جنديًا صهيونيًا شرقي خان يونس

26 فبراير 2024 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
...

 

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، أن مقاوميها تمكّنوا من تفجير عبودة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيان لها، أنّ مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جنديًا داخل أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها  بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي عملية منفصلة، قالت كتائب القسام: "إنّ مجاهديها دمّروا دبابةً صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وفي مساء أمس الأحد، بثّت كتائب القسام مشاهد من المعارك الضارية التي تخوضها مع جيش الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف عدد من الجنود "الإسرائيليين" بقذيفة مضادة للأفراد والتحصينات، علاوةً على استهداف عدة آليات عسكرية بقذائف مضادة للدروع، وتفجير عبوات برميلية في تجمع لآليات الاحتلال.

 

#كتائب القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة