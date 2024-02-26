انتهاكات "متواصلة".. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، عمليات اقتحامها الواسعة على مدن وقرى الضفة الغربية. تخللها عمليات مداهمة للمنازل واعتقال عدد كبير من المواطنين.

في رصد فلسطين أون لاين، لآخر تطورات عمليات الاقتحام والمداهمة التي تشنّها قوات الاحتلال بشكل يومي على كافة مدن وبلدات الضفة الغربية، فقد اقتحم الاحتلال منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم عددًا من البلدات، واعتقل عدد من المواطنين بشكل تعسفي وهمجي.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 50 مواطنًا من عمال غزة، واعتدت عليهم بالصرب المبرح، عقب اقتحامها ملعب بلدية نابلس.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام الجنود شوارع وسط المدينة، فجّر خلالها الشبان عددًا من العبوات الناسفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من أحياء وشوارع المدينة، وداهمت العديد من المنازل، وفتشتها، واعتدت على المواطنين، واحتجزت عددًا منهم، وحققت معهم لعدة ساعات.

في طولكرم، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقال واسعة، عقب اقتحامها المدينة ، فجر اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكا شمالي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وفتّشتها، وعاثت بها خرابًا.

كما اقتحم عدد من الجنود ضاحية اكتابا شرقي المدينة، وداهمت منزل الشهيد يوسف علي الخولي.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر علاء شريتح، واعتقلت والدته وزوجته وشقيقه، للمره الثانية للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما داهمت القوة الصهيونية محلًا تجاريًا للأدوات الكهربائية يعود لعائلة "الطاهر"، وخرّبت محتوياته.

في القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق المدينة، واعتقلت الشابين محمد عبدالحميد الخطيب، و محمد وحيد الخطيب، عقب مداهمة منزليهما والاعتداء عليهما.

في رام الله، داهمت قوات الاحتلال منزل الصحفي زكريا حماد، عقب اقتحامها بلدة سلواد شمالي المدينة، وطالبته بتسليم نفسه، وسط تهديدات علنية لجميع أفراد عائلته.

كما اقتحم الاحتلال قرية دير عمار غربي المدينة، واعتقل عددًا من الأطفال، عُرف منهم: أحمد خليل العمري، مؤمن صلاح دهون، ونزار حسين ربحي.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من قرى المدينة، من بينهم: الجلمة، وعربونه، ودير غزاله، وعرانة شمال شرق جنين.

كما داهمت الآليات العسكرية أحياء وشوارع المدينة، وسط إطلاق مكثف للقنابل الضوئية في سماء القرى المُقتَحمة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي السعدي أثناء مروه بحاجز عورتا قرب نابلس، وبعد ساعات، اعتقلت الشاب عاصم العرقاوي خلال مروره بالحاجز نفسه.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، واعتقلت الأسيرين المحررين الشاب مصطفى فهمي زعاقيق والشاب عوض محمد عوض الخطيب بعد مداهمة منزليهما وتخريب محتوياتهما.

في أريحا، حاصرت قوات الاحتلال منزل الأسير حاتم الصرفندي في مخيم عين السلطان، واعتلقت شقيقه الشاب: أمير مروان الصرفندي.

في بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوبي المدينة، و اعتقلت الأسير المحرر ومحمد أكرم شعفوط "42 عامًا".

كما اعتقل الجنود الصهاينة الشاب مصطفى ناصر أبو عرب "29 عامًا" من مدينة بيت جالا غرب المدينة.