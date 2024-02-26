مُتأثرًا بجراحه "الخطيرة".. استشهاد الشاب ماجد نبهان من مخيم جنين

ارتقى فجر اليوم الإثنين الشاب ماجد عوض نبهان، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها جرّاء استهداف طائرة مسيرة صهيونية مركبةً فلسطينية في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وأعلنت مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، فجر اليوم، عن ارتقاء الشاب الجريح ماجد عوض نبهان "19 عامًا" من مخيم جنين، متأثرأ بإصابته الخطيرة إثر استهداف الاحتلال مركبةً فلسطينية بطائرة مسيرة في المخيم قبل 3 أيام، ليرتفع عدد شهداء القصف إلى ثلاثة.

وفي يوم الخميس الماضي، قصفت طائرة مسيرة صهيونية مركبةً فلسطينية في مخيم جنين ما أدى إلى ارتقاء الشاب ياسر مصطفى حنون "25 عامًا"، والفتى سعيد رائد جرادات "17 عامًا"، وإصابة 14 آخرين بجراح خطيرة، واحتراق المركبة بالكامل.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني أنّها تمكّنت من إخماد الحريق، وانتشال جثمان شهيد من داخل السيارة، وإنقاذ 4 إصابات خطيرة، نُقلت إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس.