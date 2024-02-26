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بجروح "خطيرة".. الاحتلال يعترف بإصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة

26 فبراير 2024 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الإثنين، عن إصابة خمسة من جنوده وضباطه بجروح خطيرة، جرّاء المعارك الضارية في قطاع غزة.

وأكد الجيش في بيان مقتضب، أنّ ضابطًا و4 جنود أُصيبوا بجروح خطيرة، خلال معارك قطاع غزة. ولم يضف أي معلومات أخرى عن طبيعة المعارك وأسماء الضباط والجنود.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الأحد، عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة.

واعترف الاحتلال، مساء السبت الماضي، بمقتل قائد فرقة في كتيبة "شاكيد" الضابط إيال شومينوف "24 عامًا" خلال المعارك البرية الضارية في حي الزيتون في مدينة غزة.

 ومنذ أكثر من أسبوع، احتدمت المعارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدّى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود وضباط الاحتلال.

وأكدت مصادر صحفية، يوم السبت المنصرم، أنه رغم التدمير الكبير في خان يونس، وتواجد القوات الصهيونية بشكل كبير إلّا أن المقاومة الفلسطينية مازالت تشتبك مع القوات "الإسرائيلية" من نقطة صفر.

وأضافت: "نقل القتلى "الإسرائيليين" لا يتوقف".

كما قالت المصادر إن اشتباكات عنيفة تدور في حي الزيتون بين المقاومة الفلسطينية والقوات "الإسرائيلية"".

وتابعت: "شوهدت طائرة مروحية تنقل مصابين بحالة خطرة من هناك".

وبناءً على اعترافات جيش الاحتلال، فقد قُتل 577 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 238 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

#قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى #معارك قطاع غزة #ضباط وجنود #إصابات الاحتلال

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