"مُحدث" التطورات الميدانية "الأخيرة" لليوم الـ 143 من حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 143 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا آلاف المجازر الدامية ضد العائلات الآمنة. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلّا وقد ارتكبه في كافة مناطق القطاع، بدءًا من هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وتدنيس المساجد، وقصف الكنائس، وصولًا إلى اقتحام المستشفيات واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وفي متابعة آخر إحصائيات وزارة الصحة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدًا و 164 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29782 شهيدًا، و 70043 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية

في رفح، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه شاطئ بحر المدينة جنوبي القطاع.

في خان يونس، تمكّنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين 17 شهيدًا من مناطق متفرقة في المدينة، منذ فجر اليوم.

كما واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المناطق الشرقية للمدينة.

واستشهد صيادان إثر إطلاق القوات البحرية الصهيونية رصاصها قبالة ساحل خان يونس.

وفجّرت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، مربعًا سكنيًا في بلدة عبسان شرق خانيونس؛ بعد معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية في تلك المناطق.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة الفخاري شرقي المدينة.

في دير البلح، ارتقى 4 شهداء وأُصيب 3 آخرين إثر استهداف الاحتلال سيارةً ومجموعة من المواطنين في منطقة أبو العجين شرقي المدينة.

في النصيرات، قصفت قوات الاحتلال عدة مناطق جنوبي المخيم، بشكل متواصل.

في البريج، ارتقى شهيدان من عائلة "القريناوي"، وأُصيب آخرون جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا وسط المخيم.

كما شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة جديدة، على منزل لعائلة "روبي" شرقي المخيم.

كما ارتقى شهيدان إثر القصف المدفعي المتواصل على محيط مدرسة أبو حلو شرقي المخيم.

في غزة وشمالها، ارتقى شاب برصاص قناصة جيش الاحتلال في منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة.

وشنّت الطائرات الحربية، ظهر اليوم، غارةً على منطقة قليبو شمالي القطاع.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة

وفي رصد ومتابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية للحرب الصهيونية في يومها الـ 143 على التوالي، فقد واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة.

في رفح، أُصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم، جرّاء استهداف الطيران الحربي منزلًا في حي الجنينة شرقي المدينة.

كما ارتقى 4 شهداء، وأُصيب عدد من المواطنين، إثر استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو العينين" في حي النصر.

وارتقى 4 شهداء، وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "عابدين" في منطقة البيوك شمالي المدينة.

وفي ساعات الفجر، أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بشكل كثيف ومتواصل صوب بحر المدينة.

في خان يونس، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو معمر" محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، انتشال جثامين 23 شهيدًا من مناطق متفرقة في المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الشرقية والغربية للمدينة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية، التي تضم عددًا كبيرًا من الشقق في حي الأمل.

في النصيرات، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "بارود" غرب مسجد حماد الحسنات (البدرين) غربي المخيم.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء أمس الاحد، غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

في المغراقة، واصلت المدفعية الصهيونية، منذ ساعات الفجر حتى الصباح، قصفها على البلدة بشكل عنيف.

في غزة وشمالها، شن طيران الاحتلال غارة جوية، بالقرب من المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة.

ووصل أكثر من 10 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء بعد استهداف قوات الاحتلال عددًا من المواطنين الذين ينتظرون شاحنات المساعدات بالقرب من مفترق النابلسي في شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

كما شنّت الطائرات الحربية غارةً على إحدى المناطق قرب مفترق عسقولة، دون أن يبلغ عن وقوع شهداء أو إصابات.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو شعبان" بمحيط مسجد الرضوان في حي الزيتون بمدينة غزة. كما استهدف القصف عدّة منازل بالقرب من مسجد صلاح الدين في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها بشكل عنيف على حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة.

وارتقى الطفل الجريح محمد نصرالله في مستشفى الشفاء بسبب الجفاف وعدم توفر الغذاء والدواء.

كما ارتقى الطفل الرضيع محمد الزايغ "60 يومًا" جراء الجوع والجفاف شمال القطاع، وذلك جرّاء حرب "التجويع" التي يشنها الاحتلال الصهيوني على شمالي القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارةً عنيفة على المناطق الشرقية لشمال القطاع.

وفي ساعات الفجر، قصف الطيران الحربي منزلاً بمنطقة الزرقة في جباليا شمال القطاع.