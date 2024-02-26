في اليوم الـ 143.. آخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 143 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا آلاف المجازر الدامية ضد العائلات الآمنة. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلّا وقد ارتكبه في كافة مناطق القطاع، بدءًا من هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وتدنيس المساجد، وقصف الكنائس، وصولًا إلى اقتحام المستشفيات واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وفي متابعة آخر إحصائيات وزارة الصحة، أعلنت الوزارة، أمس الأحد، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدًا و131 إصابةً.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 29692 شهيدًا و 69879 إصابةً.

وفي رصد ومتابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية للحرب الصهيونية في يومها الـ 143 على التوالي، فقد واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة.

في رفح، أُصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم، جرّاء استهداف الطيران الحربي منزلًا في حي الجنينة شرقي المدينة.

كما ارتقى 4 شهداء، وأُصيب عدد من المواطنين، إثر استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو العينين" في حي النصر.

وارتقى 4 شهداء، وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "عابدين" في منطقة البيوك شمالي المدينة.

وفي ساعات الفجر، أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بشكل كثيف ومتواصل صوب بحر المدينة.

في خان يونس، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو معمر" محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، انتشال جثامين 23 شهيدًا من مناطق متفرقة في المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الشرقية والغربية للمدينة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية، التي تضم عددًا كبيرًا من الشقق في حي الأمل.

في النصيرات، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "بارود" غرب مسجد حماد الحسنات (البدرين) غربي المخيم.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء أمس الاحد، غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

في المغراقة، واصلت المدفعية الصهيونية، منذ ساعات الفجر حتى الصباح، قصفها على البلدة بشكل عنيف.

في غزة وشمالها، شن طيران الاحتلال غارة جوية، بالقرب من المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة.

ووصل أكثر من 10 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء بعد استهداف قوات الاحتلال عددًا من المواطنين الذين ينتظرون شاحنات المساعدات بالقرب من مفترق النابلسي في شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

كما شنّت الطائرات الحربية غارةً على إحدى المناطق قرب مفترق عسقولة، دون أن يبلغ عن وقوع شهداء أو إصابات.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو شعبان" بمحيط مسجد الرضوان في حي الزيتون بمدينة غزة. كما استهدف القصف عدّة منازل بالقرب من مسجد صلاح الدين في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها بشكل عنيف على حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة.

وارتقى الطفل الجريح محمد نصرالله في مستشفى الشفاء بسبب الجفاف وعدم توفر الغذاء والدواء.

كما ارتقى الطفل الرضيع محمد الزايغ "60 يومًا" جراء الجوع والجفاف شمال القطاع، وذلك جرّاء حرب "التجويع" التي يشنها الاحتلال الصهيوني على شمالي القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، غارةً عنيفة على المناطق الشرقية لشمال القطاع.

وفي ساعات الفجر، قصف الطيران الحربي منزلاً بمنطقة الزرقة في جباليا شمال القطاع.