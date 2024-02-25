الاحتلال يعلن مقتل جندي أسير كان محتجزًا في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل جندي كان محتجزًا لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشار في بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، إلى أن الرقيب عوز دانيال (19 عامًا) من كفار سابا، وهو جندي في الكتيبة 77 "اختُطف في 7 أكتوبر، وكان محتجزًا بقطاع غزة".

ولم يُدلِ الجيش بتفاصيل إضافية حول ملابسات مقتل جندي أسير في غزة، وسط تضارب الروايات في الإعلام العبري بين مقتله في غزة، أو في أحداث 7 أكتوبر ونقل جثته.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الحاخام العسكري الأكبر، أكد وفاة دانيال، على أساس معلومات تم العثور عليها، دون مزيد من التفاصيل.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2023، أقرّ الجيش الإسرائيلي بقتله 3 من الجنود الأسرى في حي الشجاعية بغزة عن طريق الخطأ.

في السياق، قالت القناة 12 العبرية، إنه بإعلان مقتل الجندي عوز دانيال، ارتفع عدد الأسرى الذين اعترفت "إسرائيل" بمقتلهم منذ 7 أكتوبر إلى 33 أسيرًا.

وتقدّر حكومة الاحتلال وجود نحو 134 محتجزًا إسرائيليًا في غزة، من بينهم جنود، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.