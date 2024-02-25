القسام تبث مشاهد استهداف جنود وآليات "إسرائيلية" بمعارك خانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، مشاهد من المعارك الضارية التي تخوضها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد والتحصينات، علاوة على استهداف عدة آليات عسكرية بقذائف مضادة للدروع، وتفجير عبوات برميلية في تجمع لآليات الاحتلال.

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.

مشاهد حصلت عليها الجزيرة قالت كتائب القسام إنها للمعارك الضارية ضد جيش الاحتلال في خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/BlXa0TRm4b — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 25, 2024

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة أمس، في وقت تحتدم فيه المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة وفي خان يونس.

وجاء الإعلان عن مقتل الجندي بعد يوم من اعتراف جيش الاحتلال بمقتل قائد سرية برتبة رائد في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وقبل ذلك، أصيب 7 ضباط وجنود الخميس في المعارك الدائرة في محاور عدة بالقطاع.

وبحسب الحصيلة الرسمية المعلنة، قتل 246 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأصيب أكثر من 2960 آخرين، ولا يزال 318 من هؤلاء يخضعون للعلاج في المستشفيات.

في المقابل، تؤكد المقاومة الفلسطينية أن أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي أعلى بكثير مما تقر به تل أبيب.