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تقرير التضرع في المسجد المركزي ودعاءً لفرج الشعب الفلسطيني

25 فبراير 2024 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
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مئات المصلين في المسجد المركزي بمدينة سخيدام الهولندية، توجهوا بالتضرع إلى الله والدعاء من أجل فرج على الشعب الفلسطيني، وذلك في أجواء من الخشوع والتأثر.

وفيما كانت الصلاة الفجرية تجري في المسجد المركزي، اجتمع المصلون لتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها دعوات مخلصة إلى الله لرفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ألقى رئيس الرابطة الشبابية لمنظمة الرؤية الوطنية (أهلية تركية)، فرقان قهرمان، كلمة مؤثرة، حيث أشاد بصمود وثبات سكان غزة وصبرهم الذي يعتبر درسًا للإنسانية جمعاء، داعيًا الله بالفرج على الشعب الفلسطيني وخاصة سكان غزة.

وتمنى قهرمان أن يتقبل الله قتلاهم بين الشهداء والصديقين في الدار الآخرة، في إشارة إلى الأشخاص الذين فقدوا حياتهم جراء العدوان الصهويني على قطاع غزة، الذي خلف آلاف الضحايا بينهم العديد من الأطفال والنساء.

يأتي هذا التضرع والدعاء في ظل الحرب المدمرة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، والتي أدت إلى مأساة إنسانية هائلة وتدميرًا شاملاً للبنية التحتية والممتلكات، وتسببت في تدهور حاد في الوضع الإنساني والاقتصادي بالمنط

#غزة #هولندا #إبادة جماعية #الاحتلال الصهوني

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