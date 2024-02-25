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تقرير ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني في غزة.. وتعنّت نتنياهو وآفاق المحادثات في الدوحة

25 فبراير 2024 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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نزار الريحاني

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت 25 فيفري، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29692 شهيدا و69879 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأفادت الوزارة في بيان، أنّ الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 86 شهيدا و131 مصابا خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أنّ قصف الاحتلال يحول دون الوصول إلى عشرات المصابين تحت الأنقاض.

تعنّت نتنياهو

قال مصدر قيادي في حماس، إنّ أجواء التفاؤل بقرب التوصّل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل لا تعبّر عن الحقيقة.

وأضاف أنّه تمّ التعامل مع الوسطاء بإيجابية لإنهاء معاناة الشعب ووقف حرب الإبادة.

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ نتنياهو يتهرّب من الاستجابة لأهم المطالب بوقف العدوان والانسحاب التام وعودة النازحين إلى الشمال.

وقال القيادي بحماس: “قتل شعبنا بالتجويع في الشمال جريمة إبادة جماعية تهدّد مسار المفاوضات برمّته”.

الدوحة تحتضن المحادثات

نقلت هيئة البثّ العبرية، أنّ هناك تفاؤلا بأن يتم التوصّل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان الذي يبدأ خلال أقل من أسبوعين، بيد أنّها نقلت عن مسؤول أمني أنّ الصفقة المحتملة لن تمنع العملية البرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول لم تكشف عن هويته- أنّ هناك تقدّما كبيرا وأساسا متينا للمحادثات، معبّرا عن تفاؤله بالتوصّل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل محتملة للأسرى.

وقالت القناة إنّ مجلس الحرب قرّر السماح لوفد صهيوني بالتوجّه إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة محادثات صفقة التبادل، مؤكّدة بذلك معلومات كشف عنها مسؤولون ووسائل إعلام دولية أخرى.

#غزة #محادثات #إبادة جماعية #الإحتلال الصهيوني

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