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غزة تتعرّض لإبادة جماعية

تقرير "التعاون الإسلامي" تدين الإرهاب الصهيوني في غزة وتطالب بمحاسبة المرتكبين

25 فبراير 2024 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إنّ ما يشهده قطاع غزة من مجازر مروّعة تجسّد نموذجا للإرهاب المنظّم والعنف وجريمة إبادة جماعية يقترفها الاحتلال الإسرائيلي دون رادع سياسي أو ديني أو إنساني أو قانوني.

وأكّد أنّ الإبادة التي ينتهجها الاحتلال تستدعي تعزيز الجهود والمواقف من أجل فضح هذه الجرائم وملاحقته قانونيّا ومساءلته.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، في العاصمة التركية إسطنبول، تحت شعار “التضليل الإعلامي والاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وذلك بحضور وزراء الإعلام والاتصال ومندوبي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ونوّه حسين طه إلى “نتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني، التي انعقدت بتاريخ 11 نوفمبر 2023 في الرياض، وبقرارها المتمثل في إنشاء وحدة رصد إعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، التي قامت الأمانة العامة بإطلاقها فعليّا، إضافة إلى وحدة رصد قانونية بهدف توثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وفضحها”.

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