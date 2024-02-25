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تقرير الدويري: خسائر الاحتلال المستمرة تؤكّد قدرة المقاومة

25 فبراير 2024 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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“كتائب القسام ما تزال قادرة على خوض معارك طويلة”.. اللواء الديوري يحلّل مسار المواجهات في القطاع


أكّد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أنّ الخسائر المتواصلة في صفوف قوات الاحتلال الصهيوني تثبت أنّ المقاومة ما تزال متماسكة وقادرة على خوض معركة طويلة.
وأضاف في تحليل لمسار المواجهات العسكرية على قناة الجزيرة، أنّ قوات الاحتلال تقاتل بلواءين مدعومين بقوات نخبة حاليّا، لكنها غير قادرة على تحقيق أهداف فشلت في تحقيقها سابقا.


وأشار الدويري إلى أنّ المعارك تحتدم حاليّا في حي الزيتون بمدينة غزة، مؤكّدا أنّ كتيبة الزيتون التابعة للقسام، مازالت تحتفظ بـ75% من قوتها -وفق التقارير- مما يعني أنّها قادرة على خوض معركة طويلة.
وحسب االخبير العسكري، فقد قامت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بإعادة هيكلة قواتها من 12 كتيبة إلى 8 كتائب في الجزء الشمالي من القطاع، لكنها ظلت محتفظة بقدرتها على صد توغّل الاحتلال.


وتحدّث اللواء الدويري عن زيارة رئيس أركان الجيش الصهيوني لأرض المعركة، قائلا إنّها محاولة لرفع معنويات قواته وممارسة القيادة وتقييم الوضع بشكل مباشر.
وكانت قيادة الاحتلال قد اعترفت في وقت سابق السبت، بمقتل قائد سرية برتبة رائد في كتيبة “شاكيد” التابعة للواء “جفعاتي”، خلال القتال في شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن لضباطه وجنوده القتلى إلى 577 منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

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