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تقرير اليوم 142 من الحرب على غزة: تقارير عن مجازر ومبادرة عربية مرتقبة

25 فبراير 2024 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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- الأحداث الميدانية:

- القصف الصهويني على غزة أد إلى وقوع مجازر متعددة، منها واحدة في دير البلح أسفرت عن 26 شهيدا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى 8 شهداء وجرح آخرين في قصف استهدف منزلًا في رفح.
- وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع ضحايا الإبادة إلى 29,606 شهيد و69,737 جريحًا.

- خلال الـ24 ساعة المنصرمة، سُجلت 8 مجازر جديدة أسفرت عن 92 شهيدا و123 جريحًا.

 

- الانتهاكات الصهيونية الأخرى:

- صور من طائرة مسيرة تابعة للجيش الصهيوني كشفت عن اقتحام مستشفى العودة شمال غزة واعتقال أطباء ونازحين وتجريدهم من ملابسهم.
- تم توثيق عمليات قنص وقتل لمدنيين بواسطة قوات الاحتلال وتفجير مربعات سكنية في منطقة تل الزعتر.

- الوضع الإنساني والصحي:

- تزايد معاناة أكثر من مليون شخص من سوء التغذية في القطاع، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

- القطاع الصحي يواجه تحديات جسيمة بعد تدمير 150 مؤسسة طبية وخروج 32 مستشفى من الخدمة.

- خسائر قوات الاحتلال:

- الجيش الصهويني أعلن مقتل أحد قادة السرايا في معارك شمال غزة وأكد أنه يخوض معارك شرسة ضد المقاومة  في حي الزيتون جنوب غزة.

- الضفة الغربية:

- نادي الأسير الفلسطيني أفاد باعتقال الاحتلال لـ22 فلسطينيًا على الأقل، بما في ذلك صحفي وطفلين.

- التطورات في لبنان:
  - حزب الله أعلن عن استهداف موقع راميا بأسلحة دقيقة، في حين تم إطلاق صاروخ باتجاه موقع رويسات العلم الصهيوني.

- المساعي الدولية:
  - سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا دعا الدول إلى الإدلاء بشهاداتها في الدعوى المقامة ضد "إسرائيل" لمعاقبتها على جرائم الإبادة الجماعية.
  - الرئيس الفرنسي ونظيره الأميركي شددا على ضرورة وقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق حول الأسرى لإنهاء القتال وتجنب توسع النزاع.

- مبادرات عربية:
  - دول عربية تعمل على مبادرة لمرحلة "اليوم التالي للحرب" تشمل دمج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.

#غزة #دول عربية #الإبادة الجماعية #الاحتلال الصهويني

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