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تقرير اليوم الـ 142.. مجازر جديدة ترفع حصيلة العدوان على غزة إلى 29692 شهيدًا

25 فبراير 2024 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

في اليوم الـ 142 على العدوان، واصل الطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مختلف المناطق في القطاع، وخصوصًا في مدينتي خانيونس ورفح.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 29 ألفاً و692 شهداء، و69 ألفاً و879 مصاباً.

وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، 86 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 131 مدنيًا، في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت مصادر محلية،  بأن قوات الاحتلال نسفت عدداً من المنازل في حي الزيتون جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت "كواد كبتر" النيران على المواطنين هناك.

كما أشارت إلى أن الطواقم الطبية انتشلت 6 جثامين شهداء من منطقة السطر، شرقي خان يونس، جنوبي القطاع، وأن مدفعية الاحتلال تواصل منذ ساعات قصفها للمناطق الشرقية للمدينة.

 

#غزة #دول عربية #الإبادة الجماعية #الاحتلال الصهويني

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