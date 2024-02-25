اليوم الـ 142.. مجازر جديدة بغزة وأوضاع "كارثية للغاية" في شمالي القطاع

في اليوم الـ 142، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية، في وقت تحتدم المعارك في محاور التقدم وخاصة في حي الزيتون الذي يشهد اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية؛ كما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات، جلّهم من الأطفال والنساء والكبار في السن.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 29 ألفاً و692 شهداء، و69 ألفاً و879 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، 86 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 131 مدنيًا، خلال الـ 24 ساعة ماضية.

كما وأعلنت الصحة، في بيانٍ منفصل، أن الوضع الصحي في محافظات شمال قطاع غزة "كارثي للغاية"، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.مضيفةً أن "مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود، ومستشفى المعمداني بمدينة غزة بلا وقود منذ أكثر من 10 أيام".

وتابعت الوزارة: "ثلاجات الأدوية بلا كهرباء مما يهدد بتلف كميات من الأدوية الحساسة"، كما لفتت إلى أن "عشرات السيارات للإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود".

وأوضح أن "مرضى غسيل الكلى والعناية المكثفة مهددون بالموت نتيجة عدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف والأدوية".

في 16 فبراير/ شباط الحالي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه بين الأول من يناير/ كانون الثاني و12 فبراير، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول 51 بالمائة من البعثات التي خططت لها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني لإيصال المعونات وإجراء تقييمات إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة.

وحسب الأمم المتحدة، تشير التقارير إلى تزايد المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في شتى أرجاء قطاع غزة، حيث يتزايد عدد التقارير عن الأسر التي تكافح من أجل إطعام أطفالها، ويزداد خطر الوفيات الناجمة عن الجوع في شمال القطاع.

وأوضح مكتب "أوتشا"، إن أكثر من نصف شحنات المساعدات إلى شمال غزة منعت من الوصول الشهر الماضي، وأن هناك تدخلا متزايدا من الجيش الإسرائيلي في كيفية ومكان تسليم المساعدات.

ويضيف بأن ما يقدر بـ300 ألف شخص يعيشون في المناطق الشمالية محرومون إلى حد كبير من الحصول على المساعدات، ويواجهون خطر المجاعة المتزايد.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة.

فيما يلي تطورات الأحداث الميدانية، بتسلسل زمني:

طيران الاحتلال يقصف منزلاً لعائلة بارود غرب مسجد حماد الحسنات (البدرين) غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، انتشال جثامين 23 شهيدًا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية، مساء اليوم الأحد، بالقرب من المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة، كما قصف منطقة قرب مفترق عسقولة بالمدينة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصف منزل عائلة أبو شعبان بمحيط مسجد الرضوان في حي الزيتون بمدينة غزة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المغراقة وسط القطاع.

ووصل أكثر من 10 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء بعد استهداف قوات الاحتلال تجمع المواطنين في مفترق النابلسي.

وأعلنت مصادر طبية، مساء اليوم، استشهاد الطفل الجريح محمد نصرالله في مستشفى الشفاء بسبب الجفاف وعدم توفر الغذاء والدواء.

واستهدف قصف إسرائيلي منزلاً بمنطقة الزرقة في جباليا شمال القطاع، كما استهدف القصف عدّة منازل بالقرب من مسجد صلاح الدين في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

كما انتشلت جثامين 5 شهداء من محيط مجمع ناصر الطبي في خانيونس، عصر اليوم الأحد، بعد تراجع آليات الاحتلال من داخله.

وسقط عدد من المواطنين بين شهيد وجريح باستهداف قوات الاحتلال مواطنين ينتظرون شاحنات المساعدات قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

وفي حصيلة لعدد الشهداء والجرحى في مستشفى غزة الأوروبي، فقد وصل 6 شهداء و6 إصابات إلى المستشفى منذ صباح اليوم.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصف شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد استهداف الاحتلال للأهالي في القرارة شمال خانيونس.

وانتشل شهيد بعد ظهر اليوم، من شارع البحر غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، فيما استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف اسرائيلي استهدفهم أمام عيادة الشيخ رضوان شمال غزة.

وقبل ظهر اليوم الأحد، ارتقى شهيدان وأصيب مدنيون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مواطنين كانوا يحاولون الوصول إلى مزروعات شمالي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

منا أصيب أكثر من 60 مدنيًا أصيبوا جراء استهداف قوات الاحتلال وطائرات الـ "كواد كابتر" للمواطنين في شارع المستوصف بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية التابعة لقوات الاحتلال النار في بحر النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت مراكب صيد فلسطينية في بحر غزة.

وذكر سكان محليون أن طيران الاحتلال المروحي يطلق النار تجاه حي الزيتون بغزة، بينما تستهدف "الكواد كابتر" الخاصة بجيش الاحتلال منازل في معسكر خانيونس.

وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني، شهداء ومصابين من تحت أنقاض منزل لعائلة كالي في حي الصبرة بغزة بعد قصفه من طيران الاحتلال الليلة الماضية. بينما انتشلت جثامين 6 شهداء من منطقة السطر الشرقي بخان يونس، صباح اليوم.

وبيّنت مصادر طبية أن 5 شهداء و32 مصابًا، ارتقوا، في قصف قوات الاحتلال مناطق عدة في مدينة غزة منذ فجر اليوم الأحد.