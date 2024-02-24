لوموند: الولايات المتحدة تعيش عزلة دبلوماسية "مريرة" بسبب غزة

غزة - فلسطين أون لاين

قال الكاتب بيوتر سوملار، في تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، بعدما تقوضت مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المأساة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في غزة، منذ بدء الحرب، ووقعت واشنطن في دعم غير مشروط للحكومة "الإسرائيلية"، جعل أمريكا تشعر أنها في عزلة دبلوماسية "مريرة".

وأضاف تقرير "لوموند"، "أنه من حق الفلسطينيين أن "يتحسروا على الاهتمام الضئيل الذي يوليه الأميركيون لمصيرهم، مقارنة بالمدنيين الأوكرانيين ضحايا الحرب الروسية، فالفرق في لهجة وإستراتيجية عمل الولايات المتحدة في الحالتين صارخ".

وقال الكاتب سوملار، إن واشنطن وأفدييفكا الأوكرانية وغزة تعتبر 3 مسارح للأزمات الدولية، والقاسم المشترك بينها أنها اختبار حقيقي لمصداقية الغرب ووحدته.

وأردف: "بسبب مواجهة صعوبات توجيه مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الكونغرس الأميركي والخسائر الفادحة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة، تسود أجواء كئيبة في الأنظمة الغربية".

وأوضح تقرير "لوموند" بأن المؤشرات تكشف بأن الديمقراطيات "الليبرالية" تمر بلحظة من الشك الوجودي والضعف، بحيث يبدو أنه لا صوت لهم فيما يتعلق بامتحان القيم، ويركزون بالمقابل على إبراز قوتهم فقط.

ووفق الكاتب، يأتي جزء من هذا الجو الكئيب من واشنطن، إذ يثير احتمال وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة مجددًا مخاوف كبيرة في نفوس حلفاء الولايات المتحدة.

وتابع الكاتب، "بأنه بغض النظر عما قد يحدث في الانتخابات الأميركية، يتعين على الأوروبيين أن يستعدوا للعيش من دون الولايات المتحدة إلى جانبهم".

المصدر / وكالات + الجزيرة