غزة.. إزالة الأنقاض والركام سيستغرق من 3 إلى 12 عامًا

غزة - فلسطين أون لاين

قال متحدث منظمة الصحة العالمية، طارق يساريفيتش، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 "تسببت في دمار غير مسبوق".

ولفت متحدث منظمة الصحة العالمية، إلى أن ما بين 70 و80 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة.

وأوضح يساريفيتش، أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقودًا بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث 13 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي، وتقع معظمها في الجنوب".

كما وذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدّر أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 إلى 12 عامًا، وأن إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.

وأفاد يساريفيتش بأن منظمة الصحة العالمية "ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع طلب دعم مالي بقيمة 110 ملايين دولار".

وأكد على، أن ليست الحرب والقصف فقط هي التي تسبب عواقب وخيمة، يمكن لأزمة الصحة العامة والجوع التي تؤدي إلى زيادة البؤس أن تكون قاتلة أيضًا".

ومع مواصلة الاحتلال استهداف المدنيين، قال إعلام غزة الحكومي إن الاحتلال دمر 70 ألف وحدة سكنية كليًا، و290 ألف وحدة سكنية دمرت جزئيًا، إلى جانب تدمير 142 مقرًا حكوميًا، ومائة مدرسة وجامعة بشكل كلي، وقاد بتدمير 295 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.

ودمر الاحتلال 184 مسجدًا بشكل كلي، و266 مسجدًا دمروا بشكل جزئي، ودمار 3 كنائس.

وألقى الاحتلال (69,000) طن من المتفجرات على غزة، وأخرج (31) مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، واستهدف (152) مؤسسة صحية بشكل جزئي، ودمر (124) سيارة إسعاف و(200) موقع أثري وتراثي.