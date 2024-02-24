إحصائية "صادمة".. كم بلغ عدد المجازر الصهيونية في قطاع غزة؟

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن إحصائية جديدة لعدد المجازر الصهيونية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية على قطاع غزة" في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 2581 مجزرةً خلال 141 يومًا من العدوان المتواصل على كافة مناطق غزة، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء أكثر من 36 ألف شهيد ومفقود، وإصابة أكثر من 69 ألف آخرين بينهم 11 ألف إصابة تستدعي عمليات جراحية "معقدة" و"طارئة" في الخارج.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدًا و 123 إصابةً.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29606 شهيدًا، و 69737 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ هذه الحصيلة غير نهائية، بسبب وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

