فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إحصائية "صادمة".. كم بلغ عدد المجازر الصهيونية في قطاع غزة؟

بعد زيادة مساهمتها لوكالة "الأونروا".. ماليزيا ترسل وفدًا برلمانيًا إلى معبر رفح

قناة عبرية تكشف: هذا ما يعارضه الاحتلال من بنود "الاتفاق" مع حماس

الرئيس البرازيلي: ما تقوم به إسرائيل بغزة ليس حربا بل إبادة جماعية

8 مجازر "صهيونية" في 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى 29606 شهيدًا

جنوب إفريقيا تناشد دول العالم الإدلاء بشهادتها ضد إسرائيل

تعرّض "للتعذيب الشديد".. الكشف عن هوية الأسير الذي ارتقى أمس في سجن الرملة "الإسرائيلي"

بعد توثيقه هذه الانتهاكات.. "مرصد حقوقي" يدعو الدول الأعضاء في "العدل الدولية" لقطع علاقاتها مع "إسرائيل"

انتهاكات "متواصلة".. الاحتلال ينفّذ حملة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية

التطورات الميدانية "الأخيرة" في اليوم الـ 141 من الحرب الصهيونية على غزة

إحصائية "صادمة".. كم بلغ عدد المجازر الصهيونية في قطاع غزة؟

24 فبراير 2024 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن إحصائية جديدة لعدد المجازر الصهيونية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية على قطاع غزة" في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 2581 مجزرةً خلال 141 يومًا من العدوان المتواصل على كافة مناطق غزة، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء أكثر من 36 ألف شهيد ومفقود، وإصابة أكثر من 69 ألف آخرين بينهم 11 ألف إصابة تستدعي عمليات جراحية "معقدة" و"طارئة" في الخارج.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدًا و 123 إصابةً.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29606 شهيدًا، و 69737 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ هذه الحصيلة غير نهائية، بسبب وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.
 

#إحصائية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المجازر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة