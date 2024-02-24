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8 مجازر "صهيونية" في 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى 29606 شهيدًا

24 فبراير 2024 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدًا و 123 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29606 شهيدًا، و 69737 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الحرب على غزة #حصيلة العدوان #شهداء وجرحى #طوفان الأقصى

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