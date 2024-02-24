خلال الـ 24 ساعة.. الاحتلال ارتكب 8 مجازر وارتفاع حصيلة العدوان إلى 29606 شهيدًا

غزة - فلسطين أون لاين

قصفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة شاهين في محافظة رفح، ظهر اليوم السبت، ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، تزامنًا مع غارات جوية أخرى في المحافظة التي تؤوي أكثر من مليون نازح.

وطال قصف الاحتلال حي الشعف شمال شرق مدينة غزة، وحي الزيتون شرق المدينة، والمناطق الشرقية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إضافة إلى القصف المدفعي الذي استهدف عدة مناطق في خانيونس والمحافظة الوسطى.

واستهدفت قوات الاحتلال مسجدًا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين أحدهما وعدد من المصابين.

وعلى وقع قصف الاحتلال المستمر، خاضت قوى المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة في عدة محاور توغلت فيها قوات الاحتلال، وأبرزها محور حي الزيتون شرق غزة، ومحور حي الأمل في خانيونس، وسط تصاعد لأعمدة الدخان من منطقة الاشتباكات.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدًا و 123 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29606 شهيدًا، و 69737 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.