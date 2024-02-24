انتهاكات "متواصلة".. الاحتلال ينفّذ حملة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، حملات الاقتحام "الهمجي" لمدن وقرى الضفة الغربية، وسط سلسلة اعتقالات "تعسفية" طالت عددًا من الشبان.

وفي متابعة فلسطين أون لاين، لتطورات الاقتحامات اليومية، فقد شنّ الاحتلال منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من منازل المواطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعات الليل الأولى، بلدة عصيرة شمالي المدينة، واندلعت مواجهات وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، عقب اقتحام عدد من الآليات العسكرية لشوارع وأحياء البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال ساعات الفجر، بلدة بيت فوريك، شرقي المدينة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع الشباب الثائر، استمرت لعدة ساعات.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنني عقب اقتحامها بلدة برقا شمال غرب المدينة، واعتقلت الشقيقين حمزة ومحمد سلام الدسوقي بعد تهديد عائلتهما وتخريب محتويات منزلهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبادة حمد وإسماعيل حمد عقب مداهمة منزليهما في بلدة بزاريا شمال غرب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزن ومحمد ملوح، خلال مرورهما عن حاجز دير شرف قرب نابلس.

وفي ساعات الليل الأولى، اقتحمت الآليات العسكرية مخيم العين ومحيطه وسط المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، تخللها إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، وداهمت منزل الشهيد سامر رضوان، وسط اعتداء على أفراد عائلته وتهديد ووعيد، وتمزيق همجي لصور الشهيد المُعلقة على جدران منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سمير شبيطة، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

واقتحمت القوات الصهيونية منطقة مدرسة القلب الكبير بالمدينة، وداهمت أحد المنازل، وفتّشته، وعاثت به خرابًا.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال، في ساعات الفجر، ضاحية شويكة شمال المدينة.

واندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال المُقتحمة للضاحية، أطلق خلالها المقاومون النار بكثافة تجاه بوابة البلدة وحاجز "نتسناعوز" غربي المدينة.

في الخليل، أطلقت قوات الاحتلال طائرات مُسيرة في أجواء قرية التوانة جنوبي المدينة، وفرضت حظرًا للتجول، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من القرية.

كما اعتدى الجنود بالضرب المبرح على أحد الشبان، وهددوا أحد المتضامنين الأجانب بالاعتقال في حال استمراره توثيق مداهمات وانتهاكات الاحتلال الصهيوني.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منازل منفذي عملية حاجز زعيم في قرية بيت تعمر شرق المدينة، وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال رفقة عدد من الجرافات قرية زعترة شرق المدينة، وداهمت منزل الشاب المصاب أحمد الوحش، وأخذت قياساته، تمهيدًا لهدمه.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة.

كما اقتحم عدد من الجنود بلدة سنجل شمالي المدينة، وداهموا منزلًا لعائلة "غفري" واعتقلوا الطفل كرم ماجد غفري.