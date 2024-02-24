في اليوم الـ 141.. آخر تطورات الحرب الصهيونية على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يومٌ جديد يُضاف إلى سلسلة الأيام "الدامية" التي يواصل فيها الاحتلال الصهيوني ارتكابه للمجازر والجرائم المروعة بحق قطاع غزة المُحاصر، 141 يومًا منذ أن بدأ الاحتلال النازي قصفه الهمجي على كافة مناطق القطاع، مخلفًّا عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهيد وجريح ومفقود.

ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال الـ 141 يومًا أكثر من 2900 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، دون أن يلق بالًا أو يبالي بمواثيق حماية الإنسان، أو قرارات المحكمة الدولية المُطالبة بوقف ارتكاب المجازر وحرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

في متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 104 شهيدًا و 160 إصابةً.

وبذلك، ارتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 29.514 شهيدًا و69.616 مصابًا، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الجمعة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية لليوم الـ 141 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه على جميع مناطق القطاع، مرتكبًا عددًا من المجازر خلال ساعات المساء.

في رفح، قصف طيران الاحتلال ومدفعيته، منطقة خربة العدس شمالي المدينة جنوب القطاع.

وفي صباح اليوم، استهدفت المدفعية الصهيونية مناطق شرقي المدينة، بشكل مكثف ومتواصل.

في خان يونس، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لاتزال تحاصر مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وقالت الوزارة إن الكوادر الطبية والمرضى في مجمع ناصر يعيشون ظروفًا مأساوية، مع عدم وجود المياه والطعام والكهرباء، مشيرة إلى أنه تم دفن 13 مريضًا داخل المجمع بعد استشهادهم نتيجة توقف المولدات الكهربائية والأكسجين.

وفي ساعات الفجر، أطلقت آليات الاحتلال القذائف بشكل مكثف تجاه أحياء مخيم خان يونس.

كما شنّت طائرات الاحتلال حزامًا ناريًا على بلدة خزاعة، فيما قصفت المدفعية الصهيونية عدة مناطق غربي المدينة.

في دير البلح، ارتقى 24 شهيدًا وأُصيب آخرون، جرّاء استهداف الطيران الصهيوني منزلًا لعائلة "زعيتر" بحي بشارة وسط المدينة.

في المغازي، قصف طيران الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "زمزم" شمالي المخيم وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما استهدف الطيران الحربي منزلًا يعود لعائلة "أبو ملوح"، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

في النصيرات، أُصيب عدد من المواطنين، بعضهم بجروح حرجة، في قصف صهيوني استهدفهم قرب كافتيريا "الشلال" على شاطئ بحر النصيرات.

واستهدفت الطائرات الحربية مبنى مركز شرطة أبو عريبان الذي يؤوي نازحين، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

وقصف الطيران الحربي أرضًا زراعية في المخيم، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد.

كما أطلقت طائرات الاحتلال النار بكثافة على بلدة المغراقة شمال المخيم.

في الزوايدة، استهدف الاحتلال الصهيوني، مساء أمس، مخيمًا للنازحين، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين.

في غزة وشمالها، واصل الطيران الحربي قصفه بالتزامن مع إطلاق المدفعية الصهيونية قذائفها على عدة مناطق في بيت حانون.

كما شنّت طائرات اللحتلال سلسلة غارات متفرقة على عدة مناطق شمالي القطاع.

وفي مجزرة "مروعة" أخرى، استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين، أثناء جلوسهم على سطح منزلهم في حي النصر غربي مدينة غزة