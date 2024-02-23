سي إن إن: إدارة بايدن تواجه صعوبة في زيادة الضغط على "الحوثيين"

غزة - فلسطين أون لاين

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين، إن إدارة الرئيس جو بايدن "تواجه صعوبة في كيفية زيادة الضغط على الحوثيين في اليمن".

وقال المسؤولون الأميركيون، للشبكة، أن هناك اعتقاد داخل الإدارة الأميركية بأن استخدام القوة وحدها مع الحوثيين غير فعال.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده واشنطن، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردًا على هجماتها ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت "المسلحة اليمنية" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.