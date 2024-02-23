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"معرضات لخطرٍ كبير".. "الأونروا" تتوقع ولادة 5500 امرأة في غزة الشهر المقبل

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"معرضات لخطرٍ كبير".. "الأونروا" تتوقع ولادة 5500 امرأة في غزة الشهر المقبل

23 فبراير 2024 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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صورة من مراكز الأونروا
غزة - فلسطين أون لاين

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، إن سبعة مراكز صحية فقط من أصل 23 مركزًا في غزة تعمل"، مشيرة إلى أن "نحو 600 من العاملين في مجال الرعاية الصحية يواصلون العمل في المراكز السبعة التي لا تزال في الخدمة".

وأوضحت الأونروا، في بيان صحافي، أنه "من المتوقع أن تلد في الشهر المقبل فقط، حوالي 5500 امرأة في غزة، مع إمكانية الحصول على مساعدة طبية ضئيلة أو معدومة".

وأشارت إلى أن "نحو 155 ألف امرأة حامل ومرضع معرضات لخطر كبير للإصابة بسوء التغذية".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأونروا، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 400 شخص لجؤوا إلى منشآتها في قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واوضحت الـ "أونروا"، في بيان لها اليوم الجمعة، عبر منصة "إكس"،  أن أكثر من مليون فلسطيني نازح جراء الهجمات الإسرائيلية لجؤوا إلى منشآت الأونروا في غزة ومحيطها.

ولفت إلى أن تلك المنشآت تحولت إلى "منزل” للفلسطينيين من كافة الأعمار؛ من الرضع إلى المسنين."

وقال البيان: “قُتل أكثر من 400 فلسطيني لجؤوا إلى منشآت الأونروا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر. لا مكان ولا أحد في مأمن”.

#غزة #رفح

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