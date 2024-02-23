الأونروا: "مقتل" أكثر من 400 فلسطيني لجؤوا إلى منشآتنا في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 400 شخص لجؤوا إلى منشآتها في قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واوضحت الـ "أونروا"، في بيان لها اليوم الجمعة، عبر منصة "إكس"، أن أكثر من مليون فلسطيني نازح جراء الهجمات الإسرائيلية لجؤوا إلى منشآت الأونروا في غزة ومحيطها.

ولفت إلى أن تلك المنشآت تحولت إلى "منزل” للفلسطينيين من كافة الأعمار؛ من الرضع إلى المسنين."

وقال البيان: “قُتل أكثر من 400 فلسطيني لجؤوا إلى منشآت الأونروا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر. لا مكان ولا أحد في مأمن”.