ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة منذ بدء العدوان إلى 132

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى (132 صحفيًا) منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" في الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على قطاع غزة.

وأضاف المكتب في بيان صحافي، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (132 صحفيًا) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين، المصور الصحفي محمد تشرين ياغي، ومقدم البرامج في إذاعة القرآن الكريم مصعب أبو زايد، مع عائلتيهما في قصفٍ إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط القطاع.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين وعائلاتهم في حربه على غزة، متجاوزًا بذلك قواعد القانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حماية الصحفيين.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن "خطر الموت بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين في غزة أعلى من خطر الموت بالنسبة للجنود على الخطوط الأمامية في جبهات القتال".

جاء ذلك في بيان لـ تيم داوسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أكد فيه أنّ ألف صحفي فلسطيني كانوا يعملون في المنطقة عندما بدأت الهجمات الإسرائيلية على غزة، ولكن بعد فترة، أصبح مقتل الصحفيين بمثابة "حدث يومي".

وقال: "إن الصحفيين في غزة المجهزين بالكاميرات والميكروفونات ودفاتر الملاحظات، يواجهون الهجوم الأكثر وحشية من أحد أكثر الجيوش تطوراً في العالم".

وأشار البيان إلى منع المؤسسات الإعلامية الدولية من دخول غزة، والتأكيد بشدة على أهمية الصحفيين من أجل إطلاع الرأي العام العالمي على ما يحدث في غزة.

ومعظم الصحفيين بحسب البيان تم استهدافهم "عمدا" من قبل الجيش الإسرائيلي، والعديد منهم تلقوا تهديدات عبر مكالمات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم ممثلين للجيش الإسرائيلي.

ودعا البيان إلى "ممارسة الضغط على الحكومات التي تدعم الهجمات الإسرائيلية لوقف المجزرة في غزة"، وأيضا العمل من أجل ضمان قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع تحقيقاتها حول معاملة الجيش الإسرائيلي للصحفيين وذلك بعد مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار 2022.

ووصف البيان مصير الصحفيين في غزة بأنه "كارثة إنسانية"، وأردف: "إننا نشهد واحدة من أكثر حملات القمع دموية ووحشية على حرية التعبير في العصر الحديث، بعد إغلاق الحدود أمام المراسلين الدوليين، وقمع الآراء المعارضة في إسرائيل، وعمليات القتل غير المسبوقة"