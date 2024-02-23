الجوع يهدّد حياة أكثر من 700 ألف مواطن في محافظتي غزة والشمال

غزة - فلسطين أون لاين

حذّر المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل، اليوم الجمعة، من خطر يهدّد حياة أكثر من 700 ألف مواطن في محافظتي غزة والشمال بالموت في كل لحظة جرّاء استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي ادخال المواد الغذائيّة الأساسيّة والعلاج الطبي.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، في تصريحٍ صحافي، أنّ معاناة المواطنين في غزة والشمال تتفاقم يوميًا، حيث بات الآلاف منهم ينتظرون الموت إما بسبب الجوع أو الاستهداف الإسرائيلي، في ظل صمت عربي ودولي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي.

وأشار إلى، أنّ العدوان الإسرائيلي يدخل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة يومه المائة والأربعين، دون أن تتحرك الضمائر الحية من أجل إنقاذ ما تبقي من حياة في غزة".

وأضاف: "لكنهم ما زالوا يعيشون على شيء من الأمل في أن يجدوا من يستمع لأنينهم في هذا العالم قبل فوات الأوان".

مرحلة الانهيار

دوليًا، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن الوكالة في غزة قد وصلت إلى مرحلة الانهيار، في ظل دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد الجهات المانحة مساهماتها.

وأضاف أنه خلال 4 أشهر فقط، قتل في غزة من الأطفال والصحفيين والطواقم الصحية وموظفي الأمم المتحدة أكثر مما قتل في أي صراع آخر في العالم.

كما حذر منسق "عملية السلام" في الشرق الأوسط تور وينسلاند من أن سكان غزة في خطر شديد بسبب نقص المساعدات.

وقال الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود" كريس لوكيير إن القوات الإسرائيلية تهاجم قوافل المنظمة بشكل متعمد، وإن تلك الهجمات أصبحت نمطًا متكررًا للقوات الإسرائيلية.

وبشأن أزمة الغذاء المستفحلة، وعلى وقع المجاعة التي يواجهها سكان القطاع، قال المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن المساعدات الإنسانية تصل إلى قطاع غزة بشكل متقطع.

وحذر فخري من أن حياة كل الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر، وأن مصيرهم على المحك.

بدوره، شدد المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد مليباند، على ضرورة احترام الحقوق الإنسانية والعمل على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مليباند "ليس هناك عذر في عدم حماية المدنيين وعدم إدخال المساعدات إلى القطاع".

وفي سياق متصل، حذر خبراء في مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في الحرب على غزة، من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف فورا.

وطالب الخبراء جميع الدول بضمان احترام القانون الإنساني الدولي كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الخبراء على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء منها وكذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية إذا كان من المتوقع أن ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.

وقال الخبراء الأمميون إن مسؤولي الدول المتورطين في صادرات الأسلحة قد يتعرضون للمسؤولية الجنائية في حال التحقيق في الجرائم مستقبلا.

ودعا الخبراء جميع الدول إلى ألا تتواطأ في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة والقيام بدورها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل عاجل.

ولليوم الـ 140 للعدوان على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مازال عدد منهم تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم.