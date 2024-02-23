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"الجسر البري خيانة".. مظاهرات في الأردن تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالتخاذل

23 فبراير 2024 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
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صورة للتظاهرات
غزة - فلسطين أون لاين

تظاهر مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في وقفة تضامنية مع غزة نُظمت بالعاصمة عَمَّان، تنديدًا بالعدوان المتواصل على قطاع غزة.

وتضمن عنوان الفعالية شعار "الجسر البري خيانة"، في إشارة لوجود "جسر بري من دول الخليج عبر الأردن ثم إلى إسرائيل" لتقديم المساعدات للأخيرة، بينما تواصل جماعة الحوثي اليمنية استهداف السفن الإسرائيلية والداعمة لها في البحر الأحمر وخليج عدن "تضامنًا مع غزة".

وطالب المتظاهرون بقطع العلاقات مع الاحتلال بالكامل، وإلغاء الاتفاقيات، وهتفوا للمقاومة الفلسطينية ورموزها في قطاع غزة.

وأكد المشاركون، في الفعالية على أن "الولايات المتحدة هي المسؤولة عن حرب الإبادة التي يشهدها قطاع غزة، وذلك لكونها تقدّم الدعم الكامل (سياسياً ومالياً وعسكرياً) وتقدّم كلّ الأسلحة التي يحتاجها الكيان الصهيوني في حربه على الأطفال والنساء بقطاع غزة، بالإضافة إلى ارسال أمريكا بارجات وغواصة نووية لدعم عدوان الكيان الصهيوني".

وشدد المشاركون على أن "حركات المقاومة الفلسطنية وعلى رأسها "حماس" هي حركات تحرر وطني ومقاومة مشروعة في وجه المحتل، مؤكدين أن الكيان الصهيوني هو الإرهاب بعينه، وأن الولايات المتحدة هي أصل الإرهاب ومنبعه".

ورفض المتحدثون في الفعالية "الانحياز الدولي المشين إلى جانب آلة القتل والدمار، والتي خلفت آلاف الشهداء ومئات آلاف المصابين، على مرأى ومسمع المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان".

#غزة #الأردن

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