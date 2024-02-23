الأورومتوسطي: الاحتلال قتل 3847 فلسطينيًّا منذ صدور قرار "العدل الدولية"

غزة - فلسطين أون لاين

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأنه رصد 6 مؤشرات رئيسية على مواصلة "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال 4 أسابيع من قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب تلك الجريمة.

وقال المرصد الحقوقي، في بيان صحفي، وثّقنا قتل جيش الاحتلال أكثر من 3847 فلسطينيًّا، بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل

ارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 38067، بينهم 14350 طفلًا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شهيد تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة. بحسب إحصائية المرصد الأورومتوسطي.

وأشار البيان، إلى أن "إسرائيل" تواصل انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة عبر ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية؛ في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم مستقلة بحد ذاتها، ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلي في قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى "29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا".

وفي السياق، رصدت الوزارة الفلسطينية في بيان منفصل، وجود "350 ألف مريض مزمن و60 ألف سيدة حامل ونحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية، والجفاف، وعدم توفر الإمكانيات الطبية".

وأوضحت في بيانها أن "الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموث المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة"، لافتة إلى أن "استمرار العدوان على غزة، يعني مزيدا من الإبادة الجماعية وأن هذا ما يريده الاحتلال وداعميه".

ومساء الخميس، أعلن الإعلام الحكومي في غزة استشهاد 40 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين على الأقل، جراء "قصف شنته طائرات الاحتلال في المحافظة الوسطى بالقطاع استهدف أربعة منازل مدنية آمنة".

ويأتي ذلك، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة لشهرها الخامس، ارتفعت خلالها معدلات سوء التغذية الحاد العام إلى 16.2 بالمئة بين الأطفال تحديدًا، وهي نسبة تتخطى العتبة الحرجة التي تحددها منظمة الصحة العالمية عند 15 بالمئة، بحسب فحوص أجرتها مؤخرًا منظمات شريكة في مجموعة التغذية (تابعة للأمم المتحدة).