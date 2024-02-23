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عقب استشهاد أسير من غزة

حماس تحذّر من مخططات صهيونية "واضحة المعالم" لقتل المعتقلين الفلسطينيين

23 فبراير 2024 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، من مخططات الاحتلال الصهيونية  "واضحة المعالم" التي يتم من خلالها القتل المتعمّد للمعتقلين الفلسطينيين عبر سياسة الإهمال الطبي، والتعذيب والتجويع.

 وأوضحت حركة حماس في بيان لها، عقب تأكيد هيئات رسمية نبأ استشهاد معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجون العدو الصهيوني، أنّ الاحتلال يتعمّد قتل المعتقلين الفلسطينيين في سجونه، من خلال ارتكاب العديد من الانتهاكات الإنسانية، وممارسة التعذيب الوحشي، بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي.

ودعت الحركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية، والأممية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أسرانا وأسيراتنا من انتهاكات فظيعة وخطيرة، من أجل توثيقها ورفعها للجهات القضائية الدولية.

 كما طالبت حماس في ختام تصريحها، بضرورة الضغط على الكيان النازي لوقف هذه السياسات المتجردة من كافة القيم الإنسانية والأخلاقية. 

وفي ظهر اليوم، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في سجن الرملة "الإسرائيلي"، دون أن يفصح عن هوية المعتقل.

وأكد النادي في بيان له، أن أسيرًا من قطاع غزة استشهد في سجن الرملة "الإسرائيلي"، في ظروف غامضة لم يُكشف فيها عن اسمه أو تاريخ اعتقاله.

وأوضح النادي  أن الأسير اعتقل خلال حملات الاعتقال "التعسفي" التي يشنها الاحتلال الصهيوني خلال الحرب البرية على قطاع غزة.

وبناءً على إحصائية النادي، فقد بلغ عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل السجون "الإسرائيلية" منذ 7 أكتوبر حتى تاريخ اليوم 23 فبراير، 10 شهداء، منهم 3 شهداء منذ بداية العام الجاري.

 

#حركة حماس #الحرب على غزة #استشهاد أسير #طوفان الأقصى

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