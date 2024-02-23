وسط انتشار عسكري "مشدد".. الاحتلال يُعرقل وصول المُصلين إلى المسجد الأقصى

غزة - فلسطين أون لاين

فرضت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، قيودًا مشددة في البلدة القديمة بمدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، لعرقلة وصول المصلين إلى الأقصى.

ومنذ فجر اليوم، منعت قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد، وأداء صلاة الفجر، والرباط في ساحته إلى وقت صلاة الجمعة.

كما أغلقت قوات الاحتلال باب السلسلة واعتدت على المواطنين، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد، وسط انتشار عسكري كبير و"مشدد".

واعتدى جنود الاحتلال على المصلين في محيط المسجد الأقصى، وعند باب الأسباط، ومنعوا عددًا كبير من دخول المسجد، من بينهم المرابطة نفيسة خويص.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، شدّد الاحتلال الصهيوني حصاره على المسجد الأقصى، وفرض قيودًا مشددة لمنع المصلين من دخول المسجد، والصلاة فيه.