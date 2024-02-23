في ظروف "غامضة".. استشهاد أسير من غزة في سجن الرملة "الإسرائيلي"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في سجن الرملة "الإسرائيلي"، دون أن يفصح عن هوية المعتقل.

وأكد النادي في بيان له، أن أسيرًا من قطاع غزة استشهد في سجن الرملة "الإسرائيلي"، في ظروف غامضة لم يُكشف فيها عن اسمه أو تاريخ اعتقاله.

وأوضح النادي أن الأسير اعتقل خلال حملات الاعتقال "التعسفي" التي يشنها الاحتلال الصهيوني خلال الحرب البرية على قطاع غزة.

وبناءً على إحصائية النادي، فقد بلغ عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل السجون "الإسرائيلية" منذ 7 أكتوبر حتى تاريخ اليوم 23 فبراير، 10 شهداء، منهم 3 شهداء منذ بداية العام الجاري.

وفي يوم الأربعاء المنصرم، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش "53 عامًا" في سجن نفحة الصهيوني، جرّاء تدهور حالته الصحية وتعرضه للإهمال الطبي.

ومنذ بدء الحرب البرية على قطاع غزة، شنّ الاحتلال حملات اعتقال جماعية بحق المواطنين في مراكز الإيواء والمدارس والمنازل، واعتقل المئات بشكل همجي وغير مسبوق، وسط ظروف غير إنسانية.

ويُشار إلى أن الاحتلال يتكتم على مصير وأعداد الكثير من معتقلي غزة، ويمنع المحامين من زيارتهم، وهو ما يعتبر ضمن جريمة الإخفاء القسري بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ السابع من أكتوبر، صعّد الاحتلال ممارساته الانتهاكية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، من خلال ارتكاب أبشع أنواع التعذيب الوحشي، بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي، وعقوبة العزل الانفرادي لأسباب "مجهولة".



