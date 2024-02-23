(محدث) شهداء في "مجازر مروّعة" والاحتلال يحاصر مشفى الأمل ومجمع ناصر بخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال، ليلة الخميس - الجمعة، عدة مجازر مروّعة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث طالت الغارات الجوية الإسرائيلية منازل مأهولة بالسكان والنازحين.

وبحسب مصادر طبية، استُشهد ما لا يقل عن 8 فلسطينيين في قصف استهدف منزلًا لعائلة "أبو مرزوق" في مخيم يبنا وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وآخر لعائلة "أبو معمر" بمنطقة زلاطة شرق المدينة.

وتعرّضت مدينتي رفح وخانيونس والمناطق المحيطة بهما لقصف مدفعي وجوي عنيف أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين الذين نُقل بعضهم إلى مستشفيي الكويت وأبو يوسف النجار، في رفح، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحاصر مستشفيي الأمل وناصر في خانيونس، أكدت أن الكوادر الطبية والمرضى في مجمع ناصر يعيشون ظروفًا مأساوية، مع عدم وجود المياه والطعام والكهرباء، مشيرة إلى دفن الطواقم الطبية 13 مريضًا داخل المجمع بعد استشهادهم نتيجة توقف المولدات الكهربائية والأكسجين.

وشهدت المناطق الوسطى سلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثّف استهدف مدينة دير البلح، حيث استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين إثر استهداف مخيمات النازحين غرب ملعب الدرة في المدينة.

وطال القصف أيضًا مخيمًا للنازحين في منطقة الزوايدة، ومبنى مركز شرطة أبو عريبان في النصيرات الذي يؤوي نازحين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وليلة أمس، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروّعة في المحافظة الوسطى، بقصفه أربعة منازل، راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدًا وما يزيد عن 100 جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وارتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، إلى 29.514 شهيدًا و69.616 مصابًا، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة.

وأفادت الوزارة باستشهاد 104 فلسطينيين وإصابة 160 آخرين، في 10 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع المحاصر، فيما لا يزال العديد من الضحايا إما تحت الركام أو في الطرقات تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 104 شهيدًا و 160 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29514 شهيدًا، و 69619 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.