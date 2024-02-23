الكويت لـ "العدل الدولية": الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت مساعدة وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية تهاني الناصر، أن بلادها تعتبر الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، ولا بد من إنهائه في أقرب.

وأوضحت الوزيرة الناصر، أمس الخميس، خلال كلمة لها في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، أنّ أفعال السلطات "الإسرائيلية" المحتلة في فلسطين تتجاهل القوانين الدولية، وتقوم بتأسيس المستوطنات ومصادرة الأراضي.

وشددت على أن الكويت تعتبر الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".

وفي كلمة منفصلة خلال جلسة الاستماع، قال سفير دولة الكويت في لاهاي علي الظفيري: "إن الإجراءات الاستشارية الحالية لها أهمية بالغة للشعب الفلسطيني والكويت والنظام القانوني الدولي والمجتمع الدولي".

واستنكر الظفيري المجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف، وسط غياب وعدم تحرك فعلي للضمير العربي، متسائلًا عن سبب إإفلات "إسرائيل" من العقاب.

وأشار إلى أن الوضع بين الفلسطينيين والاحتلال، خلال العقود الأخيرة خاصةً، كان متوترًا للغاية، ما أدى إلى سلسلة من انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها الأخيرة.

وأوضح السفير الكويتي أن العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية وثّقت هذه الانتهاكات من خلال نشر تقارير شاملة.

وشدد الظفيري في ختام حديثه على أن الاحتلال يشن حربًا غير مشروعة على الفلسطينيين في غزة تتسم بانتهاكات عديدة للقانون الدولي.

وبدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين الماضي 19 فبراير/شباط 2024، جلسات الاستماع بشأن "العواقب القانونية للاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية عام 1967″، على أن تستمر الجلسات أسبوعًا، بمشاركة 52 دولة، و3 مؤسسات؛ هي جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وصرحت الأمم المتحدة حينئذ بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستحكم بخصوص "الاحتلال الإسرائيلي المستمر"، وقد صوتت 98 دولة لصالح القرار، بما في ذلك تركيا ومصر وأيرلندا والمغرب وبولندا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة، فيما عارضت 17 دولة القرار، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك وألمانيا.



