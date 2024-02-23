بينهم صحفي وأسرى محررون.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها عمليات اعتقال واسعة للمواطنين وسط مواجهات واشتباكات بين الشبان الثائر والقوات المُقتحمة للبلدات.

في بيت لحم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الدهيشة جنوبي المدينة. كما داهم الجنود عددًا من منازل المواطنين، واعتقلت الأسيرين المحررين محمد سامي شاهين، وأحمد جمال غنايم، عقب مداهمة منزليهما وتهديدهما.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية زعترة جنوب شرق المدينة، وداهمت منزل عائلة الجريح أحمد عزام الوحش، وعاثت به خرابًا.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الأهالي، عقب اقتحامها بلدة بيت فجار جنوبي المدينة، واعتقلت المحامي محمد عبد الرحيم الكار ثوابتة.

كما داهمت القوات الصهيونية بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف منهم: الشاب صهيب موسى أبو محاميد، والشاب أحمد علان الوحش، والشاب ربيع عطا جبرين.

في رام الله، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان عند مدخل مخيم الجلزون شمالي المدينة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص بشكل كيف تجاه المواطنين وبين المنازل، ما أدّى إلى إصابة شاب "19 عامًا" برصاص الاحتلال الصهيوني.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فرعون جنوبي المدينة، وداهمت منزل الأسير المحرر عمر عساف، واعتقلته بعد تفتيش منزله وتخريب محتوياته.

واقتحمت الآليات العسكرية عدة أحياء في مدينة طولكرم، وداهم الجنود االصحفي سامي الساعي وشقيقه أسامة، واعتقلتهما وسط تهديد وتفتيش واسع لمنزلهما.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

في نابلس، اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للبلدة القديمة في المدينة، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وإلقاء عبوات ناسفة صوب آليات جنود الاحتلال.

وفي ساعات الفجر، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت ايبا غربي المدينة، وداهمت منازل المواطنين، وعاثت بها خرابًا، وانسحبت دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.

كما هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية بورين جنوبي المدينة، وأضرموا النار في إحدى المركبات، ما أدّى إلى احتراقها بالكامل.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال محيط قرية كفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب المدينة، ونصبت عددًا من الكمائن بين كروم الزيتون.

كما اقتحمت قرية الجلمة، وجلبون، وعرانة، وعربونة، وفقوعة، ودير غزالة، شرقي المدينة، وداهمت وجابت عدة أحياء وشوارع، وانسحبت منها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع، وقرية الرماضين جنوبي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين.

كما اقتحم الجنود بلدة إذنا غربي المدينة، وداهموا منازل المواطنين، ولم يبلغ عن حالات اعتقال.