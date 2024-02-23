في اليوم الـ 140.. آخر تطورات الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة، اليوم الجمعة، يومها الـ 140 على التوالي، شنّ خلالها الاحتلال الصهيوني آلاف الغارات العنيفة، وواصل قصفه المدفعي والجوي على كافة مناطق قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 104 شهيدًا و 160 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29514 شهيدًا، و 69619 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

التطورات الميدانية الأخيرة

في رفح، ارتفعت حصيلة شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال، فجر اليوم، ضد عائلة "معمر" شرقي المدينة إلى 10 شهداء.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار في عرض بحر مدينة رفح، بشكل مكثف ومتواصل.

في خان يونس، شنّت طائرات الاحتلال غارات متفرقة على المناطق الغربية للمدينة.

كما وصل إلى مستشفى غزة الأوروبي 8 شهداء نتيجة استهداف الاحتلال مجموعتين من المواطنين وسط وشرقي خانيونس.

وشنّت طائرات الاحتلال غارة، بالتزامن مع إطلاق النار بشكل كثيف صوب المناطق الغربية للمدينة.

في النصيرات، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين بالمخيم وسط قطاع غزة.

في البريج، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المخيم بشكل مكثف، منذ ساعات الصباح.

كما ارتفعت حصيلة المجزرة الصهيونية التي ارتكبها الاحتلال، أمس الخميس، في المحافظة الوسطى إلى 50 شهيدًا.

في محافظة وشمالها، قصفت طائرات الاحتلال مدرسة الفلاح التابعة للأنروا في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأكدت مصادر صحفية أنّه خلال 24 ساعة، ارتقى 30 شهيدًا في مدينة غزة بينهم 15 شهيدًا في استهداف الاحتلال دوار النابلسي، مساء أمس.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي متابعة فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية للحرب الصهيونية على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه على جميع مناطق قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه.

في رفح، ارتقى 8 شهداء جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلين يعودان لعائلتي "أبو معمر" و"أبو مرزوق" شرقي المدينة.

وفي ساعات الفجر، جددت المدفعية الصهيونية قصفها لمناطق شرقي المدينة. فيما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه شاطئ بحر المدينة بشكل متواصل.

في خان يونس، نسفت قوات الاحتلال، منذ فجر الأمس حتى صباح اليوم الجمعة، عددًا كبيرًا من المربعات السكنية التي تضم عشرات المنازل في مناطق متفرقة في المدينة.



في المحافظات الوسطى، ارتكب الاحتلال الصهيوني، مساء أمس الخميس، مجزرة مُروّعة بالمحافظة الوسطى، راح ضحيتها 40 شهيدًا وأكثر من 100 إصابة حتى الآن، جرّاء استهداف الطائرات الحربية أربعة منازل مدنية مكتظة بالنازحين.

في النصيرات، نفّذت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارةً عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية، ساحل النصيرات بشكل مكثف ومتواصل.

وشنّت طائرات الاحتلال غارةً على أرض زراعية قرب سوق النصيرات الجديد.

في الزوايدة، أصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال مخيمًا مكتظًا بالنازحين وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية منزلًا يعود لعائلة "ياغي" على مدخل الزوايدة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

في دير البلح، شنت طائرات الاحتلال غارةً على خيام النازحين غرب ملعب الدرة، ما أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وفي ساعات الليل الأولى، أفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت 3 منازل وسط المدينة.

وفي محافظة غزة وشمالها، استهدفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا بعدة غارات متواصلة.

كما شنّت الطائرات الحربية غارةً على بيت حانون شمالي القطاع.

وفي ظهر الأمس، استهدفت قوات الاحتلال، مشغلًا يتبع لوكالة "الأونروا" بجوار محطة تمراز في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.



وواصلت قوات الاحتلال استهداف العائلات الفلسطينية مع أطفالها، خلال محاولتها النزوح هربًا من المجاعة التي يشنها الاحتلال في غزة وشمالها، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

كما ارتقى عشرات الشهداء وأُصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة بعد استهداف الاحتلال عددًا من المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في شارع الرشيد غربي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون بمدينة غزة، منذ ساعات الفجر حتى اللحظة.







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